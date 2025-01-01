DocumentazioneSezioni
int _AppliedTo

La variaile _AppliedTo consente di trovare il tipo di dati, utilizzati per il calcolo dell'indicatore:

Tipo di dati

Senso

Descrizione dei dati utilizzati per il calcolo dell'indicatore.

0

L'indicatore usa la seconda forma di chiamata OnCalculate(): i dati per il calcolo non sono specificati da un determinato buffer o array di dati

Close

1

Prezzi Close

Open

2

Prezzi Open

High

3

Prezzi High

Low

4

Prezzi Low

Prezzo Mediano (HL/2)

5

Prezzo Mediano -- Median Price = (High+Low)/2

Prezzo Tipico (HLC/3)

6

Prezzo Tipico --Typical Price = (High+Low+Close)/3

Prezzo Ponderato (HLCC/4)

7

Prezzo Ponderato -- Weighted price = (Open+High+Low+Close)/4

Dati dell'indicatore precedente

8

Dati dell'indicatore, che è stato lanciato sul chart prima di questo indicatore

Dati del primo indicatore

9

Dati dell'indicatore, che è stato lanciato per primo sul chart

Handle dell'indicatore

10+

Dati dell'indicatore, che è stato passato alla funzione iCustom() usando l'handle dell'indicatore. Il valore _AppliedTo contiene l'handle dell'indicatore

 

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione Inizializzazione Indicatore Custom                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- mappatura dei buffer degli indicatori
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
// Ottenere il tipo di dati utilizzati per il calcolo dell'indicatore
   Print("_AppliedTo=",_AppliedTo);
   Print(getIndicatorDataDescription(_AppliedTo));
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Descrizione dei dati utilizzati per il calcolo dell'indicatore   |
//+------------------------------------------------------------------+
string getIndicatorDataDescription(int data_id)
  {
   string descr="";
   switch(data_id)
     {
      case(0):descr="È il primo tipo di OnCalculate() - nessun buffer di dati";
         break;
      case(1):descr="l' indicatore calcola sul prezzo Close";
         break;
      case(2):descr="l' indicatore calcola sul prezzo Open";
         break;
      case(3):descr="l' indicatore calcola sul prezzo High";
         break;
      case(4):descr="l' indicatore calcola sul prezzo Low";
         break;
      case(5):descr="l' indicatore calcola sul prezzo Median Price (HL/2)";
         break;
      case(6):descr="l' indicatore calcola sul prezzo Typical Price (HLC/3)";
         break;
      case(7):descr="l' indicatore calcola sul prezzo Weighted Price (HLCC/4)";
         break;
      case(8):descr="L'indicatore calcola i dati dell'indicatore precedente";
         break;
      case(9):descr="L'indicatore calcola i dati del Primo Indicatore";
         break;
      default: descr="L'indicatore calcola i dati dell'indicatore con handle="+string(data_id);
         break;
     }
//---
   return descr;
  }

