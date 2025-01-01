int _AppliedTo
La variaile _AppliedTo consente di trovare il tipo di dati, utilizzati per il calcolo dell'indicatore:
|
Tipo di dati
|
Senso
|
Descrizione dei dati utilizzati per il calcolo dell'indicatore.
|
—
|
0
|
L'indicatore usa la seconda forma di chiamata OnCalculate(): i dati per il calcolo non sono specificati da un determinato buffer o array di dati
|
Close
|
1
|
Prezzi Close
|
Open
|
2
|
Prezzi Open
|
High
|
3
|
Prezzi High
|
Low
|
4
|
Prezzi Low
|
Prezzo Mediano (HL/2)
|
5
|
Prezzo Mediano -- Median Price = (High+Low)/2
|
Prezzo Tipico (HLC/3)
|
6
|
Prezzo Tipico --Typical Price = (High+Low+Close)/3
|
Prezzo Ponderato (HLCC/4)
|
7
|
Prezzo Ponderato -- Weighted price = (Open+High+Low+Close)/4
|
Dati dell'indicatore precedente
|
8
|
Dati dell'indicatore, che è stato lanciato sul chart prima di questo indicatore
|
Dati del primo indicatore
|
9
|
Dati dell'indicatore, che è stato lanciato per primo sul chart
|
Handle dell'indicatore
|
10+
|
Dati dell'indicatore, che è stato passato alla funzione iCustom() usando l'handle dell'indicatore. Il valore _AppliedTo contiene l'handle dell'indicatore
Esempio:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Guarda anche