int _AppliedTo
La variable _AppliedTo permite conocer en el indicador el tipo de datos sobre los que se calcula:
|
Tipo de datos
|
Valor
|
Descripción de los datos usados para el cálculo del indicador
|
–
|
0
|
El indicador usa la segunda forma de llamada OnCalculate(): los datos para el cálculo no se establecen con un solo búfer o matriz de datos
|
Close
|
1
|
Precios Close
|
Open
|
2
|
Precios Open
|
High
|
3
|
Precios High
|
Low
|
4
|
Precios Low
|
Median Price (HL/2)
|
5
|
Precio medio = (High+Low)/2
|
Typical Price (HLC/3)
|
6
|
Precio típico = (High+Low+Close)/3
|
Weighted Price (HLCC/4)
|
7
|
Precio ponderado = (Open+High+Low+Close)/4
|
Previous Indicator's Data
|
8
|
Datos del indicador que ha sido iniciado en el gráfico antes de este indicador
|
First Indicator's Data
|
9
|
Datos del indicador que ha sido iniciado en primer lugar en el gráfico
|
Indicator handle
|
10+
|
Datos del indicador transmitido a la función iCustom() con la ayuda del manejador del indicador. El valor _AppliedTo contiene el manejador del indicador
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Vea también