DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Variables predefinidas_AppliedTo 

int _AppliedTo

La variable _AppliedTo permite conocer en el indicador el tipo de datos sobre los que se calcula:

Tipo de datos

Valor

Descripción de los datos usados para el cálculo del indicador

0

El indicador usa la segunda forma de llamada OnCalculate(): los datos para el cálculo no se establecen con un solo búfer o matriz de datos

Close

1

Precios Close

Open

2

Precios Open

High

3

Precios High

Low

4

Precios Low

Median Price (HL/2)

5

Precio medio = (High+Low)/2

Typical Price (HLC/3)

6

Precio típico = (High+Low+Close)/3

Weighted Price (HLCC/4)

7

Precio ponderado = (Open+High+Low+Close)/4

Previous Indicator's Data

8

Datos del indicador que ha sido iniciado en el gráfico antes de este indicador

First Indicator's Data

9

Datos del indicador que ha sido iniciado en primer lugar en el gráfico

Indicator handle

10+

Datos del indicador transmitido a la función iCustom() con la ayuda del manejador del indicador. El valor _AppliedTo contiene el manejador del indicador

 

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
// obtenemos el tipo de datos sobre el que se calcula el indicador
   Print("_AppliedTo=",_AppliedTo);
   Print(getIndicatorDataDescription(_AppliedTo));
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Descripción de los datos sobre los que se calcula el indicador   |
//+------------------------------------------------------------------+
string getIndicatorDataDescription(int data_id)
  {
   string descr="";
   switch(data_id)
     {
      case(0):descr="It's first type of OnCalculate() - no data buffer";
         break;
      case(1):descr="Indicator calculates on Close price";
         break;
      case(2):descr="Indicator calculates on Open price";
         break;
      case(3):descr="Indicator calculates on High price";
         break;
      case(4):descr="Indicator calculates on Low price";
         break;
      case(5):descr="Indicator calculates on Median Price (HL/2)";
         break;
      case(6):descr="Indicator calculates on Typical Price (HLC/3)";
         break;
      case(7):descr="Indicator calculates on Weighted Price (HLCC/4)";
         break;
      case(8):descr="Indicator calculates Previous Indicator's data";
         break;
      case(9):descr="Indicator calculates on First Indicator's data";
         break;
      default: descr="Indicator calculates on data of indicator with handle="+string(data_id);
         break;
     }
//---
   return descr;
  }

Vea también

ENUM_APPLIED_PRICE