int _AppliedTo

A variável _AppliedTo permite ver no indicador o tipo de dados em que é calculado:

Tipo de dados

Valor

Descrição dos dados usados ​​para calcular o indicador

0

O indicador usa a segunda maneira de chamada de OnCalculate() - os dados para o cálculo não são especificados por um buffer ou array de dados

Close

1

Preço Close

Open

2

Preço Open

High

3

Preço High

Low

4

Preço Low

Median Price (HL/2)

5

Preço médio = (High+Low)/2

Typical Price (HLC/3)

6

Preço típico = (High+Low+Close)/3

Weighted Price (HLCC/4)

7

Preço ponderado = (Open+High+Low+Close)/4

Previous Indicator's Data

8

Dados do indicador inicializado no gráfico antes deste indicador

First Indicator's Data

9

Dados do indicador inicializado no gráfico pela primeira vez

Indicator handle

10+

Dados do indicador transferidos para a função iCustom() com ajuda do identificador do indicador. O valor _AppliedTo contém o identificador do indicador

 

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
// obtemos o tipo de dados no qual o indicador é calculado
   Print("_AppliedTo=",_AppliedTo);
   Print(getIndicatorDataDescription(_AppliedTo));
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Descrição dos dados em que o indicador é calculado               |
//+------------------------------------------------------------------+
string getIndicatorDataDescription(int data_id)
  {
   string descr="";
   switch(data_id)
     {
      case(0):descr="It's first type of OnCalculate() - no data buffer";
         break;
      case(1):descr="Indicator calculates on Close price";
         break;
      case(2):descr="Indicator calculates on Open price";
         break;
      case(3):descr="Indicator calculates on High price";
         break;
      case(4):descr="Indicator calculates on Low price";
         break;
      case(5):descr="Indicator calculates on Median Price (HL/2)";
         break;
      case(6):descr="Indicator calculates on Typical Price (HLC/3)";
         break;
      case(7):descr="Indicator calculates on Weighted Price (HLCC/4)";
         break;
      case(8):descr="Indicator calculates Previous Indicator's data";
         break;
      case(9):descr="Indicator calculates on First Indicator's data";
         break;
      default: descr="Indicator calculates on data of indicator with handle="+string(data_id);
         break;
     }
//---
   return descr;
  }

Veja também

ENUM_APPLIED_PRICE