int _AppliedTo
A variável _AppliedTo permite ver no indicador o tipo de dados em que é calculado:
|
Tipo de dados
|
Valor
|
Descrição dos dados usados para calcular o indicador
|
–
|
0
|
O indicador usa a segunda maneira de chamada de OnCalculate() - os dados para o cálculo não são especificados por um buffer ou array de dados
|
Close
|
1
|
Preço Close
|
Open
|
2
|
Preço Open
|
High
|
3
|
Preço High
|
Low
|
4
|
Preço Low
|
Median Price (HL/2)
|
5
|
Preço médio = (High+Low)/2
|
Typical Price (HLC/3)
|
6
|
Preço típico = (High+Low+Close)/3
|
Weighted Price (HLCC/4)
|
7
|
Preço ponderado = (Open+High+Low+Close)/4
|
Previous Indicator's Data
|
8
|
Dados do indicador inicializado no gráfico antes deste indicador
|
First Indicator's Data
|
9
|
Dados do indicador inicializado no gráfico pela primeira vez
|
Indicator handle
|
10+
|
Dados do indicador transferidos para a função iCustom() com ajuda do identificador do indicador. O valor _AppliedTo contém o identificador do indicador
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Veja também