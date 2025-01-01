//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation d'un indicateur personnalisé |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- mapping des buffers des indicateurs

SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);

// Récupère le type des données utilisées pour le calcul de l'indicateur

Print("_AppliedTo=",_AppliedTo);

Print(getIndicatorDataDescription(_AppliedTo));

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Description des données utilisées pour le calcul de l'indicateur |

//+------------------------------------------------------------------+

string getIndicatorDataDescription(int data_id)

{

string descr="";

switch(data_id)

{

case(0):descr="C'est le 1er type de OnCalculate() - aucun buffer de données";

break;

case(1):descr="L'indicateur est calculé sur les prix Close";

break;

case(2):descr="L'indicateur est calculé sur les prix Open";

break;

case(3):descr="L'indicateur est calculé sur les prix High";

break;

case(4):descr="L'indicateur est calculé sur les prix Low";

break;

case(5):descr="L'indicateur est calculé sur les prix médians (HL/2)";

break;

case(6):descr="L'indicateur est calculé sur les prix typiques (HLC/3)";

break;

case(7):descr="L'indicateur est calculé sur les prix pondérés (HLCC/4)";

break;

case(8):descr="L'indicateur est calculé sur les Données de l'Indicateur Précédent";

break;

case(9):descr="L'indicateur est calculé sur les Données du Premier Indicateur";

break;

default: descr="L'indicateur est calculé sur les données de l'indicateur avec le handle = "+string(data_id);

break;

}

//---

return descr;

}