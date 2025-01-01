int _AppliedTo
La variable _AppliedTo permet de trouver le type des données utilisées pour le calcul de l'indicateur :
|
Type de Données
|
Signification
|
Description des données utilisées pour le calcul de l'indicateur.
|
–
|
0
|
L'indicateur utilise la 2ème forme de l'appel à OnCalculate() - les données pour le calcul ne sont pas spécifiées par un buffer ou par un tableau de données donné
|
Close
|
1
|
Prix de clôture
|
Open
|
2
|
Prix d'ouverture
|
High
|
3
|
Prix les plus hauts
|
Low
|
4
|
Prix les plus bas
|
Prix médians (HL/2)
|
5
|
Prix médians = (High+Low)/2
|
Prix typiques (HLC/3)
|
6
|
Prix typiques = (High+Low+Close)/3
|
Prix pondérés (HLCC/4)
|
7
|
Prix pondérés = (Open+High+Low+Close)/4
|
Données de l'Indicateur Précédent
|
8
|
Les données de l'indicateur qui a été placé sur le graphique juste avant cet indicateur
|
Données du Premier Indicateur
|
9
|
Les données de l'indicateur qui a été placé en premier sur le graphique
|
Handle de l'indicateur
|
10+
|
Les données de l'indicateur qui a été passé à la fonction iCustom() en utilisant le handle de l'indicateur. La valeur de _AppliedTo contient le handle de l'indicateur
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+
