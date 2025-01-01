SingularValueDecompositionBidiagQR

Вычисление сингулярного разложения общей матрицы, предварительно приведенной к бидиагональному виду методом ReduceToBidiagonal. LAPACK-функция BDSQR.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::SingularValueDecompositionBidiagQR(

matrix& Q,

matrix& PT,

vector& S,

matrix& U,

matrix& VT

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::SingularValueDecompositionBidiagQR(

matrix& Q,

matrix& PT,

vectorf& S,

matrixf& U,

matrixf& VT

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::SingularValueDecompositionBidiagQR(

matrix& Q,

matrix& PH,

vector S,

matrixc U,

matrixc VH

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::SingularValueDecompositionBidiagQR(

matrixf& Q,

matrixf& PH,

vectorf& S,

matrixcf& U,

matrixcf& VH

);

Параметры

Q

[in] Ортогональная матрица Q, полученная методом ReflectBidiagonalToQP. Если матрица Q имеет нулевой размер, то левые сингулярные векторы U не вычисляются.

PT

[in] Транспонированная (или эрмитово-сопряжённая — в случае комплексной матрицы) матрица P, полученная методом ReflectBidiagonalToQP. Если матрица PT имеет нулевой размер, то правые сингулярные векторы VT не вычисляются.

S

[out] Вектор сингулярных значений.

U

[out] Матрица левых сингулярных векторов.

VT

[out] Матрица правых сингулярных векторов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

BDSQR вычисляет сингулярные значения и, при необходимости, правые и/или левые сингулярные векторы из сингулярного разложения (SVD) матрицы B размером N на N (верхней или нижней) с бидиагона́льной формой, используя неявный QR-алгоритм с нулевым сдвигом. Сингулярное разложение матрицы B имеет вид:

B = Q * S * P**T

где S — диагональная матрица сингулярных значений, Q — ортогональная матрица левых сингулярных векторов, а P — ортогональная матрица правых сингулярных векторов. Если нужно вычислить левые сингулярные векторы, эта вместо Q возвращается U∗Q, а если правые сингулярные векторы, вместо PT возвращается P**T*VT для заданных вещественных входных матриц U и VT. Если U и VT — ортогональные матрицы, которые сводят общую матрицу A к бидиагона́льной форме: A = U∗B∗VT, как при вычислении с помощью GEBRD, тогда

A = (U*Q) * S * (P**T*VT)

— это сингулярное разложение матрицы A.