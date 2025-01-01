- ReduceToBidiagonal
- ReflectBidiagonalToQP
- ReduceSymmetricToTridiagonal
- ReflectTridiagonalToQ
- ReduceToHessenberg
- ReflectHessenbergToQ
ReflectBidiagonalToQP
Генерирует ортогональные матрицы Q и P**T (или P**H для комплексных типов), определяемые методом ReduceToBidiagonal при приведении вещественной или комплексной матрицы A к бидиагональному виду: A = Q * B * P**T. Матрицы Q и P**T представляют собой произведения элементарных отражений H(i) или G(i) соответственно. Функции LAPACK ORGBR и UNGBR.
Входными данными является преобразованная матрица reflect_qp того же размера m×n, что и исходная матрица A.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::ReflectBidiagonalToQP(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrix::ReflectBidiagonalToQP(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrix::ReflectBidiagonalToQP(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrix::ReflectBidiagonalToQP(
Параметры
tau_q
[in] Вектор скалярных множителей элементарных отражателей, представляющих ортогональную матрицу Q.
tau_p
[in] Вектор скалярных множителей элементарных отражателей, представляющих ортогональную матрицу P.
Q
[out] Ортогональная матрица Q.
PT (PH)
[out] Транспонированная (или эрмитово сопряженная) матрица P.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Если m >= n, то матрица Q имеет размер m×n, а матрица PT имеет размер имеет размер n×n.
Если m < n, то матрица Q имеет размер m×m, а матрица PT имеет размер имеет размер m×n.