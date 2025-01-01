ReflectBidiagonalToQP

Генерирует ортогональные матрицы Q и P**T (или P**H для комплексных типов), определяемые методом ReduceToBidiagonal при приведении вещественной или комплексной матрицы A к бидиагональному виду: A = Q * B * P**T. Матрицы Q и P**T представляют собой произведения элементарных отражений H(i) или G(i) соответственно. Функции LAPACK ORGBR и UNGBR.

Входными данными является преобразованная матрица reflect_qp того же размера m×n, что и исходная матрица A.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::ReflectBidiagonalToQP(

vector& tau_q,

vector& tau_p,

matrix& Q,

matrix& PT

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::ReflectBidiagonalToQP(

vectorf& tau_q,

vectorf& tau_p,

matrixf& Q,

matrixf& PT

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::ReflectBidiagonalToQP(

vectorc& tau_q,

vectorc& tau_p,

matrixc& Q,

matrixc& PH

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::ReflectBidiagonalToQP(

vectorcf& tau_q,

vectorcf& tau_p,

matrixcf& Q,

matrixcf& PH

);

Параметры

tau_q

[in] Вектор скалярных множителей элементарных отражателей, представляющих ортогональную матрицу Q.

tau_p

[in] Вектор скалярных множителей элементарных отражателей, представляющих ортогональную матрицу P.

Q

[out] Ортогональная матрица Q.

PT (PH)

[out] Транспонированная (или эрмитово сопряженная) матрица P.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Если m >= n, то матрица Q имеет размер m×n, а матрица PT имеет размер имеет размер n×n.

Если m < n, то матрица Q имеет размер m×m, а матрица PT имеет размер имеет размер m×n.