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Справочник MQL5Методы матриц и векторовOpenBLASOrthogonal FactorizationsFactorizationRZ 

FactorizationRZ

Приводит действительную или комплексную верхнетрапециевидную матрицу A размера M на N (M<=N) к верхнетреугольному виду с помощью ортогональных преобразований. Верхнетрапециевидная матрица A представляется в виде

   A = ( R  0 ) * Z,

где Z — ортогональная матрица размера N на N, а R — верхнетреугольная матрица размера M на M.

Функция LAPACK TZRZF.

Вычисления для типа matrix<double>

bool  matrix::FactorizationRZ(
   matrix&         R,            // верхнетреугольная матрица R
   matrix&         Z             // ортогональная матрица Z
   );

Вычисления для типа matrix<float>

bool  matrix::FactorizationRZ(
   matrixf&        R,            // верхнетреугольная матрица R
   matrixf&        Z             // ортогональная матрица Z
   );

Вычисления для типа matrix<complex>

bool  matrix::FactorizationRZ(
   matrixc&        R,            // верхнетреугольная матрица R
   matrixc&                    // унитарная матрица Z
   );

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool  matrix::FactorizationRZ(
   matrixcf&       R,            // верхнетреугольная матрица R
   matrixcf&                   // унитарная матрица Z
   );

Параметры

R

[out]  Верхнетреугольная матрица R.

Z

[out]  Ортогональная или унитарная матрица Z.

 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Если m<n, матрица R является верхнетрапециевидной матрицей размера m на n, в которой правые n-m столбцов содержат нули.