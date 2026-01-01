- FactorizationQR
- FactorizationQRNonNeg
- FactorizationQRPivot
- FactorizationQRTallSkinny
- FactorizationLQ
- FactorizationLQShortWide
- FactorizationQL
- FactorizationRQ
- FactorizationRZ
- FactorizationQR2
- FactorizationRQ2
FactorizationRZ
Приводит действительную или комплексную верхнетрапециевидную матрицу A размера M на N (M<=N) к верхнетреугольному виду с помощью ортогональных преобразований. Верхнетрапециевидная матрица A представляется в виде
A = ( R 0 ) * Z,
где Z — ортогональная матрица размера N на N, а R — верхнетреугольная матрица размера M на M.
Функция LAPACK TZRZF.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::FactorizationRZ(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrix::FactorizationRZ(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrix::FactorizationRZ(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrix::FactorizationRZ(
Параметры
R
[out] Верхнетреугольная матрица R.
Z
[out] Ортогональная или унитарная матрица Z.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Если m<n, матрица R является верхнетрапециевидной матрицей размера m на n, в которой правые n-m столбцов содержат нули.