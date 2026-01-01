FactorizationRZ

Приводит действительную или комплексную верхнетрапециевидную матрицу A размера M на N (M<=N) к верхнетреугольному виду с помощью ортогональных преобразований. Верхнетрапециевидная матрица A представляется в виде

A = ( R 0 ) * Z,

где Z — ортогональная матрица размера N на N, а R — верхнетреугольная матрица размера M на M.

Функция LAPACK TZRZF.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::FactorizationRZ(

matrix& R,

matrix& Z

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::FactorizationRZ(

matrixf& R,

matrixf& Z

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::FactorizationRZ(

matrixc& R,

matrixc& Z

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::FactorizationRZ(

matrixcf& R,

matrixcf& Z

);

Параметры

R

[out] Верхнетреугольная матрица R.

Z

[out] Ортогональная или унитарная матрица Z.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Если m<n, матрица R является верхнетрапециевидной матрицей размера m на n, в которой правые n-m столбцов содержат нули.