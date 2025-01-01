FactorizationQRPivot

Вычисляет QR-разложение общей матрицы размера m на n с перестановкой столбцов: A * P = Q * R. LAPACK-функция GEQP3.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::FactorizationQRPivot(

bool reduced,

long[]& jpvt,

matrix& Q,

matrix& R,

matrix& P

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::FactorizationQRPivot(

bool reduced,

long[]& jpvt,

matrixf& Q,

matrixf& R,

matrixf& P

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::FactorizationQRPivot(

bool reduced,

long[]& jpvt,

matrixc& Q,

matrixc& R,

matrixc& P

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::FactorizationQRPivot(

bool reduced,

long[]& jpvt,

matrixcf& Q,

matrixcf& R,

matrixcf& P

);

Параметры

reduced

[in] Режим вычислений. Если параметр reduced установлен в значение true, тогда матрицы Q и R вычисляются с размерностями (M,K), (K,N). Если параметр reduced установлен в значение false, выполняется полный расчет матриц Q, R с размерностями (M,M), (M,N).

jpvt

[in] Целочисленный массив размерности n. Если jpvt(i) ≠ 0, то i-й столбец матрицы A перемещается в начало матрицы AP до начала вычислений и фиксируется на этом месте в ходе разложения. Если jpvt(i) = 0, то i-й столбец матрицы A считается свободным (т.е. он может быть перестановлен с любым другим свободным столбцом во время вычислений). Если массив jpvt имеет нулевой размер (или не инициализирован), предполагается, что все столбцы матрицы A свободны.

Q

[out] Ортогональная или унитарная матрица Q.

R

[out] Верхнетреугольная матрица R.

P

[out] Матрица перестановок P размером n на n.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Если reduced = true

При m >= n матрица Q имеет размер m на n, матрица R — n на n.

При m < n матрица Q имеет размер m на m, матрица R — m на n.

Если параметр reduced = false, матрица Q имеет размер m на m, а матрица R — m на n.