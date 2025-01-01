- FactorizationQR
Выполняет RQ-разложение общей матрицы размером m на n: A = R * Q. Функция LAPACK GERQF.
Вычисления для типа matrix<double>
bool matrix::FactorizationRQ(
Вычисления для типа matrix<float>
bool matrix::FactorizationRQ(
Вычисления для типа matrix<complex>
bool matrix::FactorizationRQ(
Вычисления для типа matrix<complexf>
bool matrix::FactorizationRQ(
Параметры
reduced
[in] Режим вычислений. Если параметр reduced установлен в значение true, тогда матрицы R и Q вычисляются с размерностями (M,K), (K,N). Если параметр reduced установлен в значение false, выполняется полный расчет матриц R и Q с размерностями (M,N), (N,N).
R
[out] Верхнетреугольная матрица R.
Q
[out] Ортогональная или унитарная матрица Q.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Если reduced = true
При m <= n матрица R имеет размер m на m, матрица Q — m на n.
При m > n матрица R имеет размер m на n, матрица Q — n на n.
Если параметр reduced = false, матрица R имеет размер m на n, а матрица Q — n на n.