FactorizationQR

Вычисляет QR-разложение общей матрицы размера m на n: A = Q * R. LAPACK-функция GEQRF.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::FactorizationQR(

bool reduced,

matrix& Q,

matrix& R

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::FactorizationQR(

bool reduced,

matrixf& Q,

matrixf& R

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::FactorizationQR(

bool reduced,

matrixc& Q,

matrixc& R

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::FactorizationQR(

bool reduced,

matrixcf& Q,

matrixcf& R

);

Параметры

reduced

[in] Режим вычислений. Если параметр reduced установлен в значение true, тогда матрицы Q и R вычисляются с размерностями (M,K), (K,N). Если параметр reduced установлен в значение false, выполняется полный расчет матриц Q, R с размерностями (M,M), (M,N).

Q

[out] Ортогональная или унитарная матрица Q.

R

[out] Верхнетреугольная матрица R.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Если reduced = true

При m >= n матрица Q имеет размер m на n, матрица R — n на n.

При m < n матрица Q имеет размер m на m, матрица R — m на n.

Если параметр reduced = false, матрица Q имеет размер m на m, а матрица R — m на n.