FactorizationQRTallSkinny

Вычисляет блочное QR-разложение высокой узкой матрицы размера m на n (m>n): A = Q * R. Функция LAPACK LATSQR.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::FactorizationQRTallSkinny(

long& mb,

long& nb,

matrix& Q,

matrix& R

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::FactorizationQRTallSkinny(

long& mb,

long& nb,

matrixf& Q,

matrixf& R

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::FactorizationQRTallSkinny(

long& mb,

long& nb,

matrixc& Q,

matrixc& R

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::FactorizationQRTallSkinny(

long& mb,

long& nb,

matrixcf& Q,

matrixcf& R

);

Параметры

mb

[in,out] Размер блока строк для блочного QR-разложения. MB > N. Если в параметре передано значение 0, оптимальное значение MB будет вычислено функцией ILAENV и возвращено.

nb

[in,out] Размер блока столбцов для блочного QR-разложения. N >= NB >= 1. Если в параметре передано значение 0, оптимальное значение NB будет вычислено функцией ILAENV и возвращено.

Q

[out] Ортогональная или унитарная матрица Q.

R

[out] Верхнетреугольная матрица R.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Несмотря на то, что LAPACK-функция ILAENV рассчитывает оптимальные значения MB и NB, можно самостоятельно подобрать эти параметры с учётом размера кеша процессора. Это даст значительный прирост производительности. Хорошее правило:

NB = min(N, 32 или 64)

MB = max(2*N, cache_target_rows)

MB = min(M-1, MB)

где cache_target_rows выбирается так, чтобы блок MB x N помещался в кеш L2/L3: MB ≈ cache_bytes / (8 * N) для типа double.