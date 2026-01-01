- FactorizationQR
- FactorizationQRNonNeg
- FactorizationQRPivot
- FactorizationQRTallSkinny
- FactorizationLQ
- FactorizationLQShortWide
- FactorizationQL
- FactorizationRQ
- FactorizationRZ
- FactorizationQR2
- FactorizationRQ2
FactorizationRQ2
Вычисляет обобщенное RQ-разложение матрицы A размера m на n и матрицы B размера p на n: A = R * Q, B = Z * T * Q.
Функция LAPACK GGRQF.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::FactorizationRQ2(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrix::FactorizationRQ2(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrix::FactorizationRQ2(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrix::FactorizationRQ2(
Параметры
B
[in] Вторая матрица в обобщенном RQ-разложении.
R
[out] Верхнетреугольная матрица R. Если m>n, матрица R является верхнетрапециевидной.
Q
[out] Ортогональная или унитарная матрица Q.
Z
[out] Ортогональная или унитарная матрица Z.
T
[out] Верхнетрапециевидная матрица T.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.