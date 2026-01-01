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Справочник MQL5Методы матриц и векторовOpenBLASOrthogonal FactorizationsFactorizationRQ2 

FactorizationRQ2

Вычисляет обобщенное RQ-разложение матрицы A размера m на n и матрицы B размера p на n: A = R * Q, B = Z * T * Q.

Функция LAPACK GGRQF.

Вычисления для типа matrix<double>

bool  matrix::FactorizationRQ2(
   matrix&         B,            // матрица B
   matrix&         R,            // верхнетреугольная матрица R
   matrix&         Q,            // ортогональная матрица Q
   matrix&         Z,            // ортогональная матрица Z
   matrix&         T             // верхнетрапециевидная матрица T
   );

Вычисления для типа matrix<float>

bool  matrix::FactorizationRQ2(
   matrixf&        B,            // матрица B
   matrixf&        R,            // верхнетреугольная матрица R
   matrixf&        Q,            // ортогональная матрица Q
   matrixf&        Z,            // ортогональная матрица Z
   matrixf&        T             // верхнетрапециевидная матрица T
   );

Вычисления для типа matrix<complex>

bool  matrix::FactorizationRQ2(
   matrixc&        B,            // матрица B
   matrixc&        R,            // верхнетреугольная матрица R
   matrixc&        Q,            // унитарная матрица Q
   matrixc&        Z,            // унитарная матрица Z
   matrixc&        T             // верхнетрапециевидная матрица T
   );

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool  matrix::FactorizationRQ2(
   matrixcf&       B,            // матрица B
   matrixcf&       R,            // верхнетреугольная матрица R
   matrixcf&       Q,            // унитарная матрица Q
   matrixcf&       Z,            // унитарная матрица Z
   matrixcf&       T             // верхнетрапециевидная матрица T
   );

Параметры

B

[in]  Вторая матрица в обобщенном RQ-разложении.

R

[out]  Верхнетреугольная матрица R. Если m>n, матрица R является верхнетрапециевидной.

Q

[out]  Ортогональная или унитарная матрица Q.

Z

[out]  Ортогональная или унитарная матрица Z.

T

[out]  Верхнетрапециевидная матрица T.

 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.