FactorizationRQ2

Вычисляет обобщенное RQ-разложение матрицы A размера m на n и матрицы B размера p на n: A = R * Q, B = Z * T * Q.

Функция LAPACK GGRQF.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::FactorizationRQ2(

matrix& B,

matrix& R,

matrix& Q,

matrix& Z,

matrix& T

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::FactorizationRQ2(

matrixf& B,

matrixf& R,

matrixf& Q,

matrixf& Z,

matrixf& T

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::FactorizationRQ2(

matrixc& B,

matrixc& R,

matrixc& Q,

matrixc& Z,

matrixc& T

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::FactorizationRQ2(

matrixcf& B,

matrixcf& R,

matrixcf& Q,

matrixcf& Z,

matrixcf& T

);

Параметры

B

[in] Вторая матрица в обобщенном RQ-разложении.

R

[out] Верхнетреугольная матрица R. Если m>n, матрица R является верхнетрапециевидной.

Q

[out] Ортогональная или унитарная матрица Q.

Z

[out] Ортогональная или унитарная матрица Z.

T

[out] Верхнетрапециевидная матрица T.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.