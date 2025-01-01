FactorizationLQ

Выполняет LQ-разложение общей матрицы размером m на n: A = L * Q. Функция LAPACK GELQF.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::FactorizationLQ(

bool reduced,

matrix& L,

matrix& Q

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::FactorizationLQ(

bool reduced,

matrixf& L,

matrixf& Q

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::FactorizationLQ(

bool reduced,

matrixc& L,

matrixc& Q

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::FactorizationLQ(

bool reduced,

matrixcf& L,

matrixcf& Q

);

Параметры

reduced

[in] Режим вычислений. Если параметр reduced установлен в значение true, тогда матрицы L и Q вычисляются с размерностями (M,K), (K,N). Если параметр reduced установлен в значение false, выполняется полный расчет матриц L и Q с размерностями (M,N), (N,N).

L

[out] Нижнетреугольная матрица L.

Q

[out] Ортогональная или унитарная матрица Q.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Если reduced = true

При m <= n матрица L имеет размер m на m, матрица Q — m на n.

При m > n матрица L имеет размер m на n, матрица Q — n на n.

Если параметр reduced = false, матрица L имеет размер m на n, а матрица Q — n на n.