FactorizationQR2

Вычисляет обобщенное QR-разложение двух матриц: A размера n на m и B размера n на p: A = Q * R, B = Q * T * Z.

Функция LAPACK GGQRF.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::FactorizationQR2(

matrix& B,

matrix& Q,

matrix& R,

matrix& T,

matrix& Z

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::FactorizationQR2(

matrixf& B,

matrixf& Q,

matrixf& R,

matrixf& T,

matrixf& Z

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::FactorizationQR2(

matrixc& B,

matrixc& Q,

matrixc& R,

matrixc& T,

matrixc& Z

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::FactorizationQR2(

matrixcf& B,

matrixcf& Q,

matrixcf& R,

matrixcf& T,

matrixcf& Z

);

Параметры

B

[in] Вторая матрица в обобщенном QR-разложении.

Q

[out] Ортогональная или унитарная матрица Q.

R

[out] Верхнетреугольная матрица R. Если n<m, матрица R является верхнетрапециевидной.

T

[out] Верхнетрапециевидная матрица T.

Z

[out] Ортогональная или унитарная матрица Z.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.