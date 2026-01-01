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Справочник MQL5Методы матриц и векторовOpenBLASOrthogonal FactorizationsFactorizationQR2 

FactorizationQR2

Вычисляет обобщенное QR-разложение двух матриц: A размера n на m и B размера n на p: A = Q * R, B = Q * T * Z.

Функция LAPACK GGQRF.

Вычисления для типа matrix<double>

bool  matrix::FactorizationQR2(
   matrix&         B,            // матрица B
   matrix&         Q,            // ортогональная матрица Q
   matrix&         R,            // верхнетреугольная матрица R
   matrix&         T,            // верхнетрапециевидная матрица T
   matrix&         Z             // ортогональная матрица Z
   );

Вычисления для типа matrix<float>

bool  matrix::FactorizationQR2(
   matrixf&        B,            // матрица B
   matrixf&        Q,            // ортогональная матрица Q
   matrixf&        R,            // верхнетреугольная матрица R
   matrixf&        T,            // верхнетрапециевидная матрица T
   matrixf&        Z             // ортогональная матрица Z
   );

Вычисления для типа matrix<complex>

bool  matrix::FactorizationQR2(
   matrixc&        B,            // матрица B
   matrixc&        Q,            // унитарная матрица Q
   matrixc&        R,            // верхнетреугольная матрица R
   matrixc&        T,            // верхнетрапециевидная матрица T
   matrixc&        Z             // унитарная матрица Z
   );

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool  matrix::FactorizationQR2(
   matrixcf&       B,            // матрица B
   matrixcf&       Q,            // унитарная матрица Q
   matrixcf&       R,            // верхнетреугольная матрица R
   matrixcf&       T,            // верхнетрапециевидная матрица T
   matrixcf&       Z             // унитарная матрица Z
   );

Параметры

B

[in]  Вторая матрица в обобщенном QR-разложении.

Q

[out]  Ортогональная или унитарная матрица Q.

R

[out]  Верхнетреугольная матрица R. Если n<m, матрица R является верхнетрапециевидной.

T

[out]  Верхнетрапециевидная матрица T.

Z

[out]  Ортогональная или унитарная матрица Z.

 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.