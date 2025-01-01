- FactorizationQR
- FactorizationQRNonNeg
- FactorizationQRPivot
- FactorizationLQ
- FactorizationQL
- FactorizationRQ
FactorizationQRNonNeg
Вычисляет QR-разложение общей матрицы размера m на n: A = Q * R, где R — верхнетреугольная матрица с неотрицательными элементами на диагонали. LATPACK-функция GEQRFP.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::FactorizationQRNonNeg(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrix::FactorizationQRNonNeg(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrix::FactorizationQRNonNeg(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrix::FactorizationQRNonNeg(
Параметры
reduced
[in] Режим вычислений. Если параметр reduced установлен в значение true, тогда матрицы Q и R вычисляются с размерностями (M,K), (K,N). Если параметр reduced установлен в значение false, выполняется полный расчет матриц Q, R с размерностями (M,M), (M,N).
Q
[out] Ортогональная или унитарная матрица Q.
R
[out] Верхнетреугольная матрица R.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Если reduced = true
При m >= n матрица Q имеет размер m на n, матрица R — n на n.
При m < n матрица Q имеет размер m на m, матрица R — m на n.
Если параметр reduced = false, матрица Q имеет размер m на m, а матрица R — m на n.