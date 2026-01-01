- FactorizationQR
- FactorizationQRNonNeg
- FactorizationQRPivot
- FactorizationQRTallSkinny
- FactorizationLQ
- FactorizationLQShortWide
- FactorizationQL
- FactorizationRQ
- FactorizationRZ
- FactorizationQR2
- FactorizationRQ2
FactorizationRQ2
Computes the generalized RQ factorization of an m-by-n matrix A and a p-by-n matrix B: A = R * Q, B = Z * T * Q.
LAPACK function GGRQF.
Computing for type matrix<double>
|
bool matrix::FactorizationRQ2(
Computing for type matrix<float>
|
bool matrix::FactorizationRQ2(
Computing for type matrix<complex>
|
bool matrix::FactorizationRQ2(
Computing for type matrix<complexf>
|
bool matrix::FactorizationRQ2(
Parameters
B
[in] Second matrix in the generalized RQ factorization.
R
[out] Upper triangular matrix R. If m>n, matrix R is upper trapezoidal.
Q
[out] Orthogonal or unitary matrix Q.
Z
[out] Orthogonal or unitary matrix Z.
T
[out] Upper trapezoidal matrix T.
Return Value
Return true if successful, otherwise false in case of an error.