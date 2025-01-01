- EigenSymmetricDC
- EigenSymmetricQR
- EigenSymmetricRobust
- EigenSymmetricBisect
- EigenSymmetricDC2s
- EigenSymmetricQR2s
- EigenSymmetricRobust2s
- EigenSymmetricBisect2s
- EigenSymmetric2DC
- EigenSymmetric2QR
- EigenSymmetric2Bisect
Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной или эрмитовой (комплексно-сопряжённой) матрицы при помощи двухэтапного алгоритма: сначала приведение к тридиагональному виду, затем применение метода бисекции (функции LAPACK SYEVX_2STAGE, HEEVX_2STAGE).
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::EigenSymmetricBisect2s(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::EigenSymmetricBisect2s(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::EigenSymmetricBisect2s(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::EigenSymmetricBisect2s(
Параметры
jobv
[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_VALUES, определяющее способ вычисления собственных векторов.
range
[in] Значение из перечисления ENUM_BLAS_RANGE, определяющее подмножество вычисляемых собственных значений и векторов.
lower
[in] Нижняя граница подмножества собственных значений, задается в зависимости от значения параметра range.
upper
[in] Верхняя граница подмножества собственных значений, задается в зависимости от значения параметра range.
abstol
[in] Размер абсолютной допустимой ошибки.
Размер абсолютной допустимой ошибки, с которой требуется определить каждое собственное значение/собственный вектор.
Если jobv = 'V', то собственные значения и собственные векторы на выходе имеют нормы невязок, ограниченные значением abstol, и при этом скалярные произведения между различными собственными векторами также ограничены значением abstol.
Если abstol < n *eps*|T|, тогда используется значение n *eps*|T|, где eps — это машинная точность, а |T| — это 1-норма матрицы T. Собственные значения вычисляются с точностью eps*|T| независимо от abstol.
В случае, если важна высокая относительная точность, необходимо установить abstol в безопасное минимальное значение X такое, что 1.0/X не переполняется.
eigen_values
[out] Вектор собственных значений.
V
[out] Матрица собственных векторов.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха или false в случае ошибки.
Примечание
Расчёт зависит от значения параметров jobv и range.
При значении jobv = EIGVALUES_V рассчитываются собственные векторы и собственные значения. В текущей реализации OpenBLAS использование этого значения недоступно. В случае его использования будет возвращена ошибка 4003 (ERR_INVALID_PARAMETER).
При значении EIGVALUES_N собственные векторы не рассчитываются. Рассчитываются только собственные значения.
При значении BLASRANGE_A все собственные значения вычисляются, при этом параметры lower и upper игнорируются.
При значении BLASRANGE_V вычисляются только те собственные значения (и их векторы), которые попадают в диапазон вещественных значений, заданных параметрами lower и upper
При значении BLASRANGE_I вычисляются только те собственные значения (и их векторы), которые попадают в диапазон целочисленных индексов, заданных параметрами lower и upper. Например, при параметрах lower=0 и upper=2 вычисляются только первые три собственные значения.
На вход можно подать симметричную (эрмитову), верхнетреугольную или нижнетреугольную матрицу. Треугольные матрицы подразумеваются симметричными (эрмитово-сопряжёнными).
ENUM_EIG_VALUES
Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.
|
Идентификатор
|
Описание
|
EIGVALUES_V
|
Вычисляются собственные векторы и собственные значения. Недоступно в этой версии.
|
EIGVALUES_N
|
Вычисляются только собственные значения, без векторов.
ENUM_BLAS_RANGE
Перечисление, определяющее способ вычисления правых сингулярных векторов.
|
Идентификатор
|
Описание
|
BLASRANGE_A
|
Будут найдены все сингулярные или собственные значения.
|
BLASRANGE_V
|
Будут найдены все сингулярные или собственные значения в полуоткрытом интервале (VL,VU].
|
BLASRANGE_I
|
Вычисляются особые или собственные значения с IL-го по IU-е.