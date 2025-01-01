EigenSymmetricDC2s

Вычисление всех собственных значений и, при необходимости, собственных векторов вещественной симметричной или эрмитовой (комплексно-сопряжённой) матрицы с использованием двухэтапного алгоритма приведения к тридиагональному виду. Если требуется вычисление собственных векторов, применяется алгоритм divide and conquer («разделяй и властвуй») (функции LAPACK SYEVD_2STAGE, HEEVD_2STAGE).

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::EigenSymmetricDC2s(

ENUM_EIG_VALUES jobv,

vector& eigen_values,

matrix& eigen_vectors

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::EigenSymmetricDC2s(

ENUM_EIG_VALUES jobv,

vectorf& eigen_values,

matrixf& eigen_vectors

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::EigenSymmetricDC2s(

ENUM_EIG_VALUES jobv,

vector& eigen_values,

matrixc& eigen_vectors

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::EigenSymmetricDC2s(

ENUM_EIG_VALUES jobv,

vectorf& eigen_values,

matrixcf& eigen_vectors

);

Параметры

jobv

[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_VALUES, определяющее способ вычисления собственных векторов.

eigen_values

[out] Вектор собственных значений.

eigen_vectors

[out] Матрица собственных векторов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Расчёт зависит от значений параметра jobv.

При значении jobv = EIGVALUES_V рассчитываются собственные векторы и собственные значения. В текущей реализации OpenBLAS использование этого значения недоступно. В случае его использования будет возвращена ошибка 4003 (ERR_INVALID_PARAMETER).

При значении EIGVALUES_N собственные векторы не рассчитываются. Рассчитываются только собственные значения.

На вход можно подать симметричную (эрмитову), верхнетреугольную или нижнетреугольную матрицу. Треугольные матрицы подразумеваются симметричными (эрмитово-сопряжёнными).

ENUM_EIG_VALUES

Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.