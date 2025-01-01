- EigenSymmetricDC
- EigenSymmetricQR
- EigenSymmetricRobust
- EigenSymmetricBisect
- EigenSymmetricDC2s
- EigenSymmetricQR2s
- EigenSymmetricRobust2s
- EigenSymmetricBisect2s
- EigenSymmetric2DC
- EigenSymmetric2QR
- EigenSymmetric2Bisect
EigenSymmetric2QR
Вычисление всех собственных значений и, при необходимости, собственных векторов обобщенной симметрично определенной собственной задачи вида A*x=(lambda)*B*x, A*Bx=(lambda)*x или B*A*x=(lambda)*x.
Предполагается, что матрицы A и B симметричны (или эрмитовы), а матрица B также положительно определена. Метод использует QR-алгоритм (функции LAPACK SYGV, HEGV).
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::EigenSymmetric2QR(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::EigenSymmetric2QR(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::EigenSymmetric2QR(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::EigenSymmetric2QR(
Параметры
itype
[in] Значение перечисления ENUM_EIGS2_TYPE, указывающее тип решаемой задачи: A*x=(lambda)*B*x, A*Bx=(lambda)*x или or B*A*x=(lambda)*x.
jobv
[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_VALUES, определяющее способ вычисления собственных векторов.
Б
[in] Вторая матрица B. Должна быть положительно определенной симметричной (или эрмитово сопряженной) матрицей.
eigen_values
[out] Вектор собственных значений.
eigen_vectors
[out] Матрица собственных векторов.
triangular_factor
[out] Треугольный множитель U или L из разложения Холецкого = U**T*U или B = L*L**T.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
На вход можно подать симметричную (эрмитову), верхнетреугольную или нижнетреугольную матрицу. Треугольные матрицы подразумеваются симметричными (эрмитово сопряженными). Вторая матрица B должна быть положительно определенной симметричной матрицей. Если входная матрица и вторая матрица B являются треугольными, то обе должны быть одного типа: верхнетреугольными или нижнетрегольными.
ENUM_EIGS2_TYPE
Перечисление, определяющее тип решаемой задачи.
|
Идентификатор
|
Описание
|
EIGS2TYPE_1
|
1: A*x = (lambda)*B*x
|
EIGS2TYPE_2
|
2: A*B*x = (lambda)*x
|
EIGS2TYPE_3
|
3: B*A*x = (lambda)*x
Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.
|
Идентификатор
|
Описание
|
EIGVALUES_V
|
Вычисляются собственные векторы и собственные значения.
|
EIGVALUES_N
|
Вычисляются только собственные значения, без векторов.