EigenSymmetric2DC

Вычисление всех собственных значений и, при необходимости, собственных векторов для обобщенной симметричной задачи на собственные значения: A*x=(lambda)*B*x, A*Bx=(lambda)*x, or B*A*x=(lambda)*x.

Здесь предполагается, что матрицы A и B — симметричные (или эрмитовы), а также что матрица B положительно определенаа. Если требуется вычисление собственные векторы, применяется алгоритм divide and conquer («разделяй и властвуй») (функции LAPACK SYGVD и HEGVD).

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::EigenSymmetric2DC(

ENUM_EIGS2_TYPE itype,

ENUM_EIG_VALUES jobv,

matrix& B,

vector& eigen_values,

matrix& eigen_vectors,

matrix& triangular_factor

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::EigenSymmetric2DC(

ENUM_EIGS2_TYPE itype,

ENUM_EIG_VALUES jobv,

matrixf& B,

vectorf& eigen_values,

matrixf& eigen_vectors,

matrixf& triangular_factor

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::EigenSymmetric2DC(

ENUM_EIGS2_TYPE itype,

ENUM_EIG_VALUES jobv,

matrixc& B,

vector& eigen_values,

matrixc& eigen_vectors,

matrixc& triangular_factor

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::EigenSymmetric2DC(

ENUM_EIGS2_TYPE itype,

ENUM_EIG_VALUES jobv,

matrixcf& B,

vectorf& eigen_values,

matrixcf& eigen_vectors,

matrixcf& triangular_factor

);

Параметры

itype

[in] Значение перечисления ENUM_EIGS2_TYPE, определяющее тип задачи: A*x=(lambda)*B*x, A*Bx=(lambda)*x или B*A*x=(lambda)*x.

jobv

[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_VALUES, определяющее способ вычисления собственных векторов.

B

[in] Вторая матрица B. Должна быть положительно определенной симметричной (или эрмитово сопряженной) матрицей.

eigen_values

[out] Вектор собственных значений.

eigen_vectors

[out] Матрица собственных векторов.

triangular_factor

[out] Треугольный множитель (верхний или нижний) из разложения Холецкого B = U**T*U или B = L*L**T.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

На вход можно подать симметричную (эрмитову), верхнетреугольную или нижнетреугольную матрицу. Треугольные матрицы подразумеваются симметричными (эрмитово-сопряжёнными). Вторая матрица B должна быть положительно определенной симметричной. Если входная матрица и вторая матрица B треугольные, то обе они должны быть одинаковой треугольной формы — верхней или нижней.

ENUM_EIGS2_TYPE

Перечисление, которое определяет тип задачи.

Идентификатор Описание EIGS2TYPE_1 1: A*x = (lambda)*B*x EIGS2TYPE_2 2: A*B*x = (lambda)*x EIGS2TYPE_3 3: B*A*x = (lambda)*x

ENUM_EIG_VALUES

Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.