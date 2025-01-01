Математические операции

Математические операции — сложение, вычитание, умножение и деление — можно производить над матрицами и векторами почленно.

Обе матрицы или оба вектора должны быть одного и того же типа и иметь одинаковые размеры. Каждый член матрицы оперирует с соответствующим членом второй матрицы.

В качестве второго слагаемого (множителя, вычитаемого, делителя) можно также использовать скаляр соответствующего типа (double, float или complex). В этом случае каждый член матрицы или вектора будет оперировать с указанным скаляром.

matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};

matrix matrix_b={{1,2,3},{4,5,6}};



matrix matrix_c1=matrix_a+matrix_b;

matrix matrix_c2=matrix_b-matrix_a;

matrix matrix_c3=matrix_a*matrix_b; // произведение Адамара (Hadamard product) не путайте с произведением матриц (matrix product)! для этого существует специальная функция MatMul

matrix matrix_c4=matrix_b/matrix_a;



matrix_c1=matrix_a+1;

matrix_c2=matrix_b-double_value;

matrix_c3=matrix_a*M_PI;

matrix_c4=matrix_b/0.1;



//--- возможны операции по месту

matrix_a+=matrix_b;

matrix_a/=2;

Те же самые операции доступны и для векторов.