Математические операции
Математические операции — сложение, вычитание, умножение и деление — можно производить над матрицами и векторами почленно.
Обе матрицы или оба вектора должны быть одного и того же типа и иметь одинаковые размеры. Каждый член матрицы оперирует с соответствующим членом второй матрицы.
В качестве второго слагаемого (множителя, вычитаемого, делителя) можно также использовать скаляр соответствующего типа (double, float или complex). В этом случае каждый член матрицы или вектора будет оперировать с указанным скаляром.
matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};
Те же самые операции доступны и для векторов.