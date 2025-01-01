Чем хороши шаблоны

Шаблоны функций используются в тех случаях, когда необходимо производить одинаковые операции с данными разного типа, например – поиск максимального элемента в массиве. Главное преимущество использования шаблонов заключается в том, что программисту нет необходимости писать отдельную перегрузку для каждого типа. То есть вместо объявления множества перегрузок для каждого типа

double ArrayMax(double array[])

{

...

}

int ArrayMax(int array[])

{

...

}

uint ArrayMax(uint array[])

{

...

}

long ArrayMax(long array[])

{

...

}

datetime ArrayMax(datetime array[])

{

...

}

достаточно написать одну шаблонную функцию

template<typename T>

T ArrayMax(T array[])

{

if(ArraySize()==0)

return(0);

uint max_index=ArrayMaximum(array);

return(array[max_index]);

}

и затем использовать её в своем коде:

double high[];

datetime time[];

....

double max_high=ArrayMax(high);

datetime lasttime=ArrayMax(time);

Здесь формальный параметр T, который задает тип используемых данных, при компиляции заменяется на реально используемый тип, то есть компилятор автоматически генерирует отдельную функцию под каждый тип – double, datetime и так далее. Точно также в языке MQL5 можно создавать шаблоны классов, используя все преимущества такого подхода.

Шаблоны классов

Шаблон класса объявляется с помощью ключевого слов template, за которым идут угловые скобки <>, в которых перечисляется список формальных параметров с ключевым словом typename. Такая запись указывает компилятору, что перед ним обобщенный класс с формальным параметром T, задающим реальный тип переменной при реализации класса. Например, создадим класс-вектор для хранения массива с элементами типа T:

#define TOSTR(x) #x+" " // макрос для вывода имени объекта

//+------------------------------------------------------------------+

//| Класс-вектор для хранения элементов типа T |

//+------------------------------------------------------------------+

template <typename T>

class TArray

{

protected:

T m_array[];

public:

//--- конструктор по умолчанию создает массив на 10 элементов

void TArray(void){ArrayResize(m_array,10);}

//--- конструктор для создания вектора с заданным размером массива

void TArray(int size){ArrayResize(m_array,size);}

//--- возвращает тип и количество данных, которые хранятся в объекте типа TArray

string Type(void){return(typename(m_array[0])+":"+(string)ArraySize(m_array));};

};

Далее, в программе создадим разными способами три объекта TArray для работы с разными типами

void OnStart()

{

TArray<double> double_array; // вектор имеет размер по умолчанию 10

TArray<int> int_array(15); // вектор имеет размер 15

TArray<string> *string_array; // указатель на вектор TArray<string>

//--- создадим динамический объект

string_array=new TArray<string>(20);

//--- выведем в Журнал имя объекта, тип данных и размер вектора

PrintFormat("%s (%s)",TOSTR(double_array),double_array.Type());

PrintFormat("%s (%s)",TOSTR(int_array),int_array.Type());

PrintFormat("%s (%s)",TOSTR(string_array),string_array.Type());

//--- удалим динамический объект перед завершением программы

delete(string_array);

}

Результат выполнения скрипта:

double_array (double:10)

int_array (int:15)

string_array (string:20)

В результате было создано 3 вектора с разными типами данных: double, int и string.

Шаблоны классов хорошо подходят для разработки контейнеров – объектов, которые предназначены для инкапсуляции объектов любого типа. Объектами контейнеров являются коллекции, которые уже содержат объекты одного определенного типа. Как правило в контейнер сразу же встраивается и реализация по работе с данными, которые в нём хранятся.

Например, можно создать шаблон класса, который не позволяет обратиться к элементу за пределами массива, и таким образом избегать критической ошибки "out of range".

//+------------------------------------------------------------------+

//| Класс для безопасного обращения к элементу массива |

//+------------------------------------------------------------------+

template<typename T>

class TSafeArray

{

protected:

T m_array[];

public:

//--- конструктор по умолчанию

void TSafeArray(void){}

//--- конструктор для создания массива заданного размера

void TSafeArray(int size){ArrayResize(m_array,size);}

//--- размер массива

int Size(void){return(ArraySize(m_array));}

//--- изменение размера массива

int Resize(int size,int reserve){return(ArrayResize(m_array,size,reserve));}

//--- освобождение массива

void Erase(void){ZeroMemory(m_array);}

//--- оператор доступа к элементу массива по индексу

T operator[](int index);

//--- оператор присваивания для получения сразу всех элементов из массива

void operator=(const T &array[]); // массив типа T

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Операция получения элемента по индексу |

//+------------------------------------------------------------------+

template<typename T>

T TSafeArray::operator[](int index)

{

static T invalid_value;

//---

int max=ArraySize(m_array)-1;

if(index<0 || index>=ArraySize(m_array))

{

PrintFormat("%s index %d is not in range (0-%d)!",__FUNCTION__,index,max);

return(invalid_value);

}

//---

return(m_array[index]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Операция присваивания для массива |

//+------------------------------------------------------------------+

template<typename T>

void TSafeArray::operator=(const T &array[])

{

int size=ArraySize(array);

ArrayResize(m_array,size);

//--- тип T должен поддерживать оператор копирования

for(int i=0;i<size;i++)

m_array[i]=array[i];

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

int copied,size=15;

MqlRates rates[];

//--- скопируем массив котировок

if((copied=CopyRates(_Symbol,_Period,0,size,rates))!=size)

{

PrintFormat("CopyRates(%s,%s,0,%d) вернула код ошибки %d",

_Symbol,EnumToString(_Period),size,GetLastError());

return;

}

//--- создадим контейнер и вложим в него массив значений MqlRates

TSafeArray<MqlRates> safe_rates;

safe_rates=rates;

//--- индекс в пределах массива

int index=3;

PrintFormat("Close[%d]=%G",index,safe_rates[index].close);

//--- индекс за пределами массива

index=size;

PrintFormat("Close[%d]=%G",index,safe_rates[index].close);

}

Обратите внимание, что при описании методов за пределами декларации класса также необходимо использовать объявление шаблона:

template<typename T>

T TSafeArray::operator[](int index)

{

...

}

template<typename T>

void TSafeArray::operator=(const T &array[])

{

...

}

Шаблоны классов и функций позволяют указывать несколько формальных параметров через запятую, например, коллекция Map для хранения пар "ключ – значение":

template<typename Key, template Value>

class TMap

{

...

}

