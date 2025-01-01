- Chiamate di funzione
- Passaggio di Parametri
- L'overloading di funzioni
- Operazione Overloading
- Descrizione delle Funzioni Esterne
- Esportazione di funzioni
- Funzioni di Gestione degli Eventi
Descrizione delle Funzioni Esterne
Le funzioni esterne definite in un altro modulo devono essere esplicitmente descritte. La descrizione include il tipo di ritorno, nume della funzione ed una serie di parametri di input con il loro tipi. L'assenza di tale descrizione può portare ad errori durante la compilazione, la costruzione o l'esecuzione di un programma. Quando si descrive un oggetto esterno, utilizzare la parola chiave # Import indicando il modulo.
Esempi:
|
#import "user32.dll"
Con l'aiuto di import, è facile descrivere le funzioni che sono chiamate da DLL esterne o compilato librerie EX5. Librerie EX5 sono file ex5 compilati, che hanno la proprietà library. Solo funzioni descritte con il modificatore export possono essere importate da librerie EX5.
Si prega di tenere presente che le librerie DLL ed EX5 devono avere nomi diversi (a prescindere delle directory in cui si trovano) se sono importate insieme. Tutte le funzioni importate hanno la risoluzione ambito, corrispondente al "nome file" della libreria.
Esempio:
|
#import "kernel32.dll"
Vedi anche