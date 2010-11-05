CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Volt - индикатор для MetaTrader 4

Andrio
Просмотров:
5527
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Показывает относительную активность, опираясь на показания ATR (Volt) или тиковых объемов (VVolt).

Какой использовать выбирайте сами. VVolt адекватнее, если тиковые данные адекватные.

Требует наличия дневной истории. Показывает корректно для ТФ от М1 до H4. Показания могут зависеть от настроек глубины истории.

Параметры:

  • extern int ATRPeriod = 14; Период ATR (Volt) или период усреднения объемов (VVolt)
  • extern int AvgPeriod = 20; Количество дней для расчета среднего значения.
  • extern int Smoothing = 15; Период для сглаженной активности.



Индикатор Cronex T RSI BBSW Индикатор Cronex T RSI BBSW

Модификация индикатора Cronex T RSI BB Signal

Динамическая скользящая средняя Динамическая скользящая средняя

Индикатор средней величины группы скользящих средних.

ZG_All_Quotings 3.2 ZG_All_Quotings 3.2

Скрипт закачивает историю по всем торговым инструментам из окна "Обзор рынка".

OpenOrder OpenOrder

Открытие позиции по текущей цене с фиксированным убытком