Volt - индикатор для MetaTrader 4
- 5527
Опубликован:
Обновлен:
Описание:
Показывает относительную активность, опираясь на показания ATR (Volt) или тиковых объемов (VVolt).
Какой использовать выбирайте сами. VVolt адекватнее, если тиковые данные адекватные.
Требует наличия дневной истории. Показывает корректно для ТФ от М1 до H4. Показания могут зависеть от настроек глубины истории.
Параметры:
- extern int ATRPeriod = 14; Период ATR (Volt) или период усреднения объемов (VVolt)
- extern int AvgPeriod = 20; Количество дней для расчета среднего значения.
- extern int Smoothing = 15; Период для сглаженной активности.
