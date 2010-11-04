CodeBaseРазделы
Индикаторы

Динамическая скользящая средняя - индикатор для MetaTrader 4

Лёха
Просмотров:
9668
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Любой, кто пробовал использовать короткопериодные скользящие средние, наверняка сталкивался с тем, что иногда хочется сделать её "чуть побыстрее" или "чуть помедленнее" в конкретный момент времени, отражённый на графике. Проблема эта иногда упоминается под названием "стирание динамики цен" - в самом деле, скользящей средней нет никакого дела до текущей волатильности. :) Представленный индикатор - пример одной из попыток решить эту проблему.

Идея, заложенная в основе, очень проста: мы не знаем, какая скользящая средняя лучше всего подойдёт в текущий момент времени, но предполагаем, что она не сильно отличается от некоторого "идеального" значения. Так что мы просто вычисляем среднюю величину от значений группы близкорасположенных скользящих средних. Результат почти не отличается от простой скользящей средней, но всё дело в этом "почти": он не настолько "дёрганый", как более короткопериодная средняя и не настолько "тормоз" как более медленная средняя. Всё это отлично видно на следующем скриншоте:

Здесь красно-синяя линия - это представленный индикатор с периодами 5 .. 15, зеленая линия - поставленная для сравнения простая десятипериодная скользящая средняя.

