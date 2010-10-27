Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
_Levels - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7355
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
exp_Lego
Конструктор для трейдера_CandleVisual
Другой взгляд на бары.
Сигнальная функция на основе индикатора накопления-распределения (AD)
Функция строит трендовые линии на графике индикатора A/D, ищет пересечения графиком индикатора этих линий, выводит сигнальные указатели в главное окно терминала и возвращает в советник сигналы на покупку/продажу/ожидание.super_signals-mod
Индикатор, показывающий вероятное направление тренда.