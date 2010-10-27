CodeBaseРазделы
Индикаторы

_Levels - индикатор для MetaTrader 4

Описание:

Идея сама не нова. Подобные индикаторы встречаются в сети и в базе. Просто собрал два индюка в одно и для наглядности.

Parabolic и Macd классические с мелкими украшательствами (прилепил на скрине для сравнения и как вариант фильтрации и подтверждения.

Картинка:

