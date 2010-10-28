Более чем исчерпывающее описание функции можно посмотреть здесь.



Данная функция никак не является самостоятельной торговой стратегией. Это - всего лишь функция определения пересечений трендовых линий, построенных на графике индикатора A/D с линией данного индикатора, она вполне может использоваться в составе советника наряду с другими функциями.

Для выявления её возможностей я провёл тест. Тестирование проводил на промежутке от 01.01.2009 по 01.01.2010 гг. Тест я выполнил, используя только показания, возвращаемые данной функцией. Я отключил в советнике сигнальный модуль и вместо него поставил только эту функцию. Количество баров для поиска экстремумов = 250. ТФ = 5, символ EURUSD, стартовый депозит 10000, постоянный лот 0.1.



Отключил использование SL и TP. Оставил лишь трал, который закрывает позы частями за три раза при достижении заданного уровня профита (для каждой из трёх ступеней, соответственно, свой уровень прибыли). Позиции открывались при поступлении сигнала от функции.



Противоположная поза при этом не закрывалась. При следующем сигнале в сторону уже имеющейся позиции я определял время после открытия предыдущей позы и, если прошло больше 7-ми минут, открывалась ещё одна позиция. Короче, грузил депозит по полной... :) Чуть не забыл - для закрытия всех позиций разом я использовал уровень увеличения эквити на заданное количество процентов. В данном тесте я поставил 5 %.

В результате я получил вот такой график работы за год:







На реал конечно же ни в коем случае нельзя, но, думаю, есть в этом рациональное зерно (тем более, это всего лишь просто сигнальная функция).