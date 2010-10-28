CodeBaseРазделы
Индикаторы

super_signals-mod - индикатор для MetaTrader 4

РУСЛАН
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Как мне показалось, очень интересный индюк, при скомбинированой ТС неплохо должен помогать.

Только я не понял на чём он основан, если у кого нибудь есть возможность, то поясните на каких принципах он работает, мне на первый взгляд показалось, что на зиг-заге, но остаются сомнения.

Картинка:

