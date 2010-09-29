CodeBaseРазделы
Советники

Торговля фунтом - эксперт для MetaTrader 4

Виталий
4345
(4)
Как-то где-то то ли кто подсказал, то ли сам додумался - увидел одну закономерность: если в определенный час открыть сделку в сторону открытия дня (фунт в смысле)), то можно выхватить немного профита (20-100 пунктов) на откате. Не всегда конечно, но 65-70% получается, поэтому появилась возможность выжать из этого капельку смысла =)

Strategy Tester Report
Торговля фунтом
EGlobal-Demo (Build 226)


СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2008.10.01 00:00 - 2010.09.13 23:59 (2008.10.01 - 2010.09.14)
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметрыsymbol="GBPUSD"; filter_mode=1; hour_for_open=13; order_life=10; stoploss=100; takeprofit=70; enable_MM=false; risk=0.01; MACD_fast=24; MACD_slow=40;
Баров в истории11500Смоделировано тиков21996Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит10000.00
Чистая прибыль4287.22Общая прибыль11218.93Общий убыток-6931.71
Прибыльность1.62Матожидание выигрыша14.53
Абсолютная просадка103.00Максимальная просадка397.00 (3.64%)Относительная просадка3.64% (397.00)
Всего сделок295Короткие позиции (% выигравших)140 (60.00%)Длинные позиции (% выигравших)155 (69.68%)
Прибыльные сделки (% от всех)192 (65.08%)Убыточные сделки (% от всех)103 (34.92%)
Самая большаяприбыльная сделка67.50убыточная сделка-103.50
Средняяприбыльная сделка58.43убыточная сделка-67.30
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)9 (602.81)непрерывных проигрышей (убыток)4 (-108.50)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)602.81 (9)непрерывный убыток (число проигрышей)-309.60 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш3непрерывный проигрыш2


Каждый день в час открытия открываем ордер с заданными значениями тейков и стопов. Ордер открывается на определенное время (если стопы не сработали), по истечении которого он закрывается.

Добавлен фильтр MACD. Управление фильтром гибкое (три переключателя). В общем все комментарии в коде.

Есть возможность включения манименеджмента (простейшего) - объем лота пропорционален количеству свободных средств. При его расчете также учитывается кредитное плечо.

Прошу не рассматривать этот советник как средство заработка - лишь проверка стратегии.

