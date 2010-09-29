Торговля фунтом

Ставь лайки и следи за новостями
Как-то где-то то ли кто подсказал, то ли сам додумался - увидел одну закономерность: если в определенный час открыть сделку в сторону открытия дня (фунт в смысле)), то можно выхватить немного профита (20-100 пунктов) на откате. Не всегда конечно, но 65-70% получается, поэтому появилась возможность выжать из этого капельку смысла =)
|Символ
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2008.10.01 00:00 - 2010.09.13 23:59 (2008.10.01 - 2010.09.14)
|Модель
|По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
|Параметры
|symbol="GBPUSD"; filter_mode=1; hour_for_open=13; order_life=10; stoploss=100; takeprofit=70; enable_MM=false; risk=0.01; MACD_fast=24; MACD_slow=40;
|Баров в истории
|11500
|Смоделировано тиков
|21996
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|4287.22
|Общая прибыль
|11218.93
|Общий убыток
|-6931.71
|Прибыльность
|1.62
|Матожидание выигрыша
|14.53
|Абсолютная просадка
|103.00
|Максимальная просадка
|397.00 (3.64%)
|Относительная просадка
|3.64% (397.00)
|Всего сделок
|295
|Короткие позиции (% выигравших)
|140 (60.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|155 (69.68%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|192 (65.08%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|103 (34.92%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|67.50
|убыточная сделка
|-103.50
|Средняя
|прибыльная сделка
|58.43
|убыточная сделка
|-67.30
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|9 (602.81)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|4 (-108.50)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|602.81 (9)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-309.60 (3)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|3
|непрерывный проигрыш
|2
Каждый день в час открытия открываем ордер с заданными значениями тейков и стопов. Ордер открывается на определенное время (если стопы не сработали), по истечении которого он закрывается.
Добавлен фильтр MACD. Управление фильтром гибкое (три переключателя). В общем все комментарии в коде.
Есть возможность включения манименеджмента (простейшего) - объем лота пропорционален количеству свободных средств. При его расчете также учитывается кредитное плечо.
Прошу не рассматривать этот советник как средство заработка - лишь проверка стратегии.
