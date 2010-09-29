Как-то где-то то ли кто подсказал, то ли сам додумался - увидел одну закономерность: если в определенный час открыть сделку в сторону открытия дня (фунт в смысле)), то можно выхватить немного профита (20-100 пунктов) на откате. Не всегда конечно, но 65-70% получается, поэтому появилась возможность выжать из этого капельку смысла =)

Strategy Tester Report

Торговля фунтом

EGlobal-Demo (Build 226)





Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) Период 1 Час (H1) 2008.10.01 00:00 - 2010.09.13 23:59 (2008.10.01 - 2010.09.14) Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров) Параметры symbol="GBPUSD"; filter_mode=1; hour_for_open=13; order_life=10; stoploss=100; takeprofit=70; enable_MM=false; risk=0.01; MACD_fast=24; MACD_slow=40; Баров в истории 11500 Смоделировано тиков 21996 Качество моделирования n/a Ошибки рассогласования графиков 0 Начальный депозит 10000.00 Чистая прибыль 4287.22 Общая прибыль 11218.93 Общий убыток -6931.71 Прибыльность 1.62 Матожидание выигрыша 14.53 Абсолютная просадка 103.00 Максимальная просадка 397.00 (3.64%) Относительная просадка 3.64% (397.00) Всего сделок 295 Короткие позиции (% выигравших) 140 (60.00%) Длинные позиции (% выигравших) 155 (69.68%) Прибыльные сделки (% от всех) 192 (65.08%) Убыточные сделки (% от всех) 103 (34.92%) Самая большая прибыльная сделка 67.50 убыточная сделка -103.50 Средняя прибыльная сделка 58.43 убыточная сделка -67.30 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 9 (602.81) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-108.50) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 602.81 (9) непрерывный убыток (число проигрышей) -309.60 (3) Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 2





Каждый день в час открытия открываем ордер с заданными значениями тейков и стопов. Ордер открывается на определенное время (если стопы не сработали), по истечении которого он закрывается.

Добавлен фильтр MACD. Управление фильтром гибкое (три переключателя). В общем все комментарии в коде.

Есть возможность включения манименеджмента (простейшего) - объем лота пропорционален количеству свободных средств. При его расчете также учитывается кредитное плечо.

Прошу не рассматривать этот советник как средство заработка - лишь проверка стратегии.