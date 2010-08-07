CodeBaseРазделы
Loza..... - эксперт для MetaTrader 4

Это доработанная версия опубликованного мной ранее одноименного советника.

Основная идея осталась прежней - покупаем, продаем, TralStop(ом) двигаем SL за ценой, при закрытии позиции, открываем противоположную ей. Индикаторов пока нет.

Основные изменения -

1. Появился "Командный центр" - из него можно задать значения всех необходимых переменных.

В нем присутствует несколько так называемых "моделей поведения" - подключена только одна из них (для остальных просто нет значений).

Модели поведения - это наборы значений, которые должны сменять одна другую в зависимости от положения дел на рынке. (Это как раз то, чем я сейчас начал заниматься, для этого нужен какой нибудь подходящий индикатор или что то вроде этого)...

Как я уже сказал, работает только одна модель, а следовательно и значения заданные в ней останутся постоянными на протяжении всего тестирования.

2. Добавлено программное изменение значения Lot на минимально возможное (0.01) после прибыльной сделки, с последующим возвратом прежнего значения.

Пример - сделка 1 (закрылась с прибылью ее Лот = 0.06), следующая сделка открывается с Лотом 0.01, последующая 0.06...

Как мной было замечено - в большинстве случаев после прибыльной сделки идет убыточная... Да конечно - если будет опять прибыльная, то мы недополучим денег, но "недопотеряем" мы намного больше (т.е сократим убытки по проигрышным сделкам).

3. Добавлено открытие, как я их назвал, "компенсационных позиций".

Их открытие напрямую привязано к предыдущему пункту. Они открываются одновременно с позицией чей Лот 0.01 в противоположную от нее сторону. Имеют фиксированный Тейк-Профит чуть меньший по размеру, чем Стоп-лосс позиции другого направления...

Довольно спорный блок - так и не установлено когда ДЦ разрешает, а когда нет открывать две разнонаправленные позиции одновременно...

Блок отключен (его строки помечены как комментарии в коде все вроде понятно) . Чтобы его подключить нужно удалить знаки комментирования в верхнем блоке (Компенсационные позиции),

а самом низу сделать тоже самое с одноименным блоком (блок "Стандарт" нужно либо удалить, либо пометить его строки как комментарии)

4. Добавлен блок управления балансом (наращивание и уменьшение объемов сделок при увеличении депозита)

5. И еще одна штука по наращиванию баланса (Вариант 1 (стандартный) и Вариант 2) - чтобы включить Вариант 2 удалите первый и уберите знаки комментария.

Работа этого блока очевидна на резких участках графика (не отлажен в данном коде).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тут все обычно выкладывают красивые картинки, на которых график баланса подобно альпинисту штурмует одну вершину за другой... И я не буду исключением -

Период тестирования - 2010.02.01 - 2010.08.30



Вот новая еще более лучшая картинка:

С первого февраля по 12 августа 2010...

Пишите пожалуйста комментарии критика, замечания и идеи приветствуются...

