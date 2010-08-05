Смотри, как бесплатно скачать роботов
Flat_detector - индикатор для MetaTrader 4
- 9562
- extern int period_jma_a=6; // глубина 1-го сглаживания JMA
- extern int period_jma_b=3; // глубина 2-го сглаживания JMA
- extern int sg_a=5; // параметр первого сглаживания JMA, изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
- extern int sg_b=5; // параметр второго сглаживания JMA, изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
- extern int shift=0; // сдвиг на n кол-во баров
- extern int price_jma=4; // цена 0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED.
- extern int period_ma=48; // период MA
- extern int method_ma=1; // метод сглаживания MA
- extern int price_ma=4; // цена MA 0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED.
- extern double kf=0.01 //коэффициент изменения МА.
- Синяя гистограмма - зона роста цен.
- Красная гистограмма - зона падения ценовых значений.
- Зеленая гистограмма - зона коррекции при восходящей тенденции.
- Фиолетовая гистограмма - зона коррекции при нисходящей тенденции.
- Голубая гистограмма - зона бокового движения.
P.S
Все необходимое в архиве. Файлы - PriceSeries и JJMASeries скопировать в : папка с программой\experts\include. Файлы - J2JMA и Flat_detector_v2 в : папка с программой\experts\indicators. Последние два файла откомпилировать.
