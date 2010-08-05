CodeBaseРазделы
Индикаторы

Flat_detector - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
  •   extern int period_jma_a=6;    // глубина 1-го сглаживания JMA 
  •   extern int period_jma_b=3;    // глубина 2-го сглаживания JMA
  •   extern int sg_a=5;                 // параметр первого сглаживания JMA, изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
  •   extern int sg_b=5;                 // параметр второго сглаживания JMA, изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
  •   extern int shift=0;                  // сдвиг на n кол-во баров
  •   extern int price_jma=4;          // цена 0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED.
  •   extern int period_ma=48;       // период MA
  •   extern int method_ma=1;       // метод сглаживания MA 
  •   extern int price_ma=4;          // цена MA 0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED.
  •   extern double kf=0.01            //коэффициент изменения МА.   

  • Синяя гистограмма - зона роста цен.
  • Красная гистограмма - зона падения ценовых значений.
  • Зеленая гистограмма - зона коррекции при восходящей тенденции.
  • Фиолетовая гистограмма - зона коррекции при нисходящей тенденции.
  • Голубая гистограмма - зона бокового движения.

P.S

Все необходимое в архиве. Файлы  -  PriceSeries и JJMASeries    скопировать в :    папка с программой\experts\include.   Файлы  -  J2JMA и  Flat_detector_v2  в :   папка с программой\experts\indicators.   Последние два файла откомпилировать.

