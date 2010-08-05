extern int period_jma_a=6; // глубина 1-го сглаживания JMA

extern int period_jma_b=3; // глубина 2-го сглаживания JMA

extern int sg_a=5; // параметр первого сглаживания JMA, изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;

extern int sg_b=5; // параметр второго сглаживания JMA, изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;

extern int shift=0; // сдвиг на n кол-во баров

extern int price_jma=4; // цена 0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED.

extern int period_ma=48; // период MA

extern int method_ma=1; // метод сглаживания MA

extern int price_ma=4; // цена MA 0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED.

extern double kf=0.01 //коэффициент изменения МА.

Синяя гистограмма - зона роста цен.

Красная гистограмма - зона падения ценовых значений.

Зеленая гистограмма - зона коррекции при восходящей тенденции.

Фиолетовая гистограмма - зона коррекции при нисходящей тенденции.

Голубая гистограмма - зона бокового движения.

P.S

Все необходимое в архиве. Файлы - PriceSeries и JJMASeries скопировать в : папка с программой\experts\include. Файлы - J2JMA и Flat_detector_v2 в : папка с программой\experts\indicators. Последние два файла откомпилировать.