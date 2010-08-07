CodeBaseРазделы
Индикатор Канала - индикатор для MetaTrader 4

Aleksandr Buldakov
Описание:

Данный индикатор строится на основе индикатора Linear_Sinus_FT

По сравнению с ним устранены несколько ошибок.Время расчета значительно уменьшилось.

Внешние переменные:

  • Koridor - Коридор шириной сколько пунктов будем рисовать
  • ext_canal - Задается вероятность нахождения цены внутри внешнего канала.
  • ent_canal - Задается вероятность нахождения цены внутри внутреннего канала.
  • pAlfa- Условие рисования наклонного канала

Индикатор работает на USDJPY на периудах меньше 4H

Картинка:



