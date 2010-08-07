Описание:



Данный индикатор строится на основе индикатора Linear_Sinus_FT

По сравнению с ним устранены несколько ошибок.Время расчета значительно уменьшилось.

Внешние переменные:

Koridor - Коридор шириной сколько пунктов будем рисовать

ext_canal - Задается вероятность нахождения цены внутри внешнего канала.



ent_canal - Задается вероятность нахождения цены внутри внутреннего канала.

pAlfa- Условие рисования наклонного канала

Индикатор работает на USDJPY на периудах меньше 4H

