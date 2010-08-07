Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор Канала - индикатор для MetaTrader 4
- 7404
Опубликован:
Обновлен:
Описание:
Данный индикатор строится на основе индикатора Linear_Sinus_FT
По сравнению с ним устранены несколько ошибок.Время расчета значительно уменьшилось.
Внешние переменные:
- Koridor - Коридор шириной сколько пунктов будем рисовать
- ext_canal - Задается вероятность нахождения цены внутри внешнего канала.
- ent_canal - Задается вероятность нахождения цены внутри внутреннего канала.
- pAlfa- Условие рисования наклонного канала
Индикатор работает на USDJPY на периудах меньше 4H
Картинка:
Loza.....
Без индикаторная торговля.Flat_detector
Данный индикатор призван помочь в идентификации флетовых зон. Построен с использованием JMA и стандартной EMA.
Volatility
Индикатор показывает текущую волатильность на рынке.LevelsTrade v2
Шаблон тестерного эксперта для исследований торговли по разворотам вблизи уровней