Robot_ADX+2MA - эксперт для MetaTrader 4
6721
Советник Robot_ADX+2MA в своей работе использует анализ 4 индикаторов: 2 индикатора Moving Average и 2 индикатора ADX на периодах одной минуты и одного часа. Использует фиксированный объем лота, уровень убытка и прибыли тоже фиксированный.
Входные параметры
- TakeProfit = 70; - уровень прибыли;
- Sl = 20; - уровень потерь;
- Lots = 0,1; - объем сделки;
- n = 9; - пороговое значение между индикаторами Moving Average.
