Советник Robot_ADX+2MA в своей работе использует анализ 4 индикаторов: 2 индикатора Moving Average и 2 индикатора ADX на периодах одной минуты и одного часа. Использует фиксированный объем лота, уровень убытка и прибыли тоже фиксированный.





Входные параметры