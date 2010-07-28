CodeBaseРазделы
Советники

Robot_ADX+2MA - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman
6721
(20)
Советник Robot_ADX+2MA в своей работе использует анализ 4 индикаторов: 2 индикатора Moving Average и 2 индикатора ADX на периодах одной минуты и одного часа. Использует фиксированный объем лота, уровень убытка и прибыли тоже фиксированный.


Входные параметры

  • TakeProfit = 70; - уровень прибыли;
  • Sl = 20; - уровень потерь;
  • Lots = 0,1; - объем сделки;
  • n = 9; - пороговое значение между индикаторами Moving Average.
Генерация истории котировок, путем перекодировки текстовых файлов.

Адаптивный советник. Использует встроенный оптимизатор с линейным перебором параметров, количество и дапазон которых задается в настройках. Параметры генерируются случайным образом.

EURUSD, H4

Применяется для торговой тактики "Cетка"