(M) High-Low Channel - индикатор для MetaTrader 4
5556
Описание:
Верхняя линия – это максимум за период. Нижняя линия – минимум за период. Средняя пунктирная линия – арифметическое среднее между первыми двумя.
Есть возможность включить отображение минимумов и максимумов, когда те обновляются (нижняя картинка).
