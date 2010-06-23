CodeBaseРазделы
Индикаторы

(M) High-Low Channel - индикатор для MetaTrader 4

Monster
5556
(2)
Верхняя линия – это максимум за период. Нижняя линия – минимум за период. Средняя пунктирная линия – арифметическое среднее между первыми двумя.

Есть возможность включить отображение минимумов и максимумов, когда те обновляются (нижняя картинка).


