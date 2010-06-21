Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Trend_Line - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 18256
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
MA_Support
Все МА на диапазоне М1Kaufman_RSI,CCI,Stohastik
Расчет Kaufman на RSI,CCI,Stochastic
i-DayofWayke
Отображает день недели.i-RSICandleOverBought-Sold и StochCandleOverBought-Sold
Модифицированный RSI и стохастик