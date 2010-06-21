Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-DayofWayke - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4635
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор отображает день недели, что поможет анализировать исторические данные.
Поможет тем кто хочет торговать лишь в те дни, которые более прогнозируемые.
Настройки:
- font_size - Размер шрифта в пунктах.
- font_name - Наименование шрифта (если пусто, то Times New Roman).
- text_color - Цвет текста.
Trend_Line
Скрипт рисует линии тренда.MA_Support
Все МА на диапазоне М1
i-RSICandleOverBought-Sold и StochCandleOverBought-Sold
Модифицированный RSI и стохастикytg_fibo_time_zone
Индикатор временных зон Фибоначчи.