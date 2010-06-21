CodeBaseРазделы
i-DayofWayke - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор отображает день недели, что поможет анализировать исторические данные.

Поможет тем кто хочет торговать лишь в те дни, которые более прогнозируемые.

Настройки:

  • font_size - Размер шрифта в пунктах.
  • font_name - Наименование шрифта (если пусто, то Times New Roman).
  • text_color - Цвет текста.

Индикатор i-DayofWayke

