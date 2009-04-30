CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-UrovenZero-v.2.2.7 - индикатор для MetaTrader 4

bor-ix
Просмотров:
15392
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: bor-ix

данный индикатор служит для отображения на графике валютной пары, к которой он прикреплен, всевозможных нулевых уровней при дебалансе выставленных ордеров, а так же в нем отображается мелкая информация по значениям текущей пары и счета и имеется примитивный калькулятор профита, объема ордера или растояния.

  

 

 



индикатор на графике валютной пары отображает:

- «Уровень Нулевой Маржи» – количество средств на счете, при котором уже невозможно купить даже минимальный ордер – соответствует уровню на счете = 100% (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);
 - «Уровень % до Нулевой Маржи» – предупредительный уровень – его размер выставляется самим пользователем, по умолчанию установлено 150 % что соответствует уровню на счете = 150 % (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);
 - «Уровень Stop Out» – при достижении этого уровня происходит частичное принудительное закрытие выставленных ордеров – определяется автоматически и соответствует условиям ДЦ (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);
 - «Уровень Слива» – при достижении этого уровня – на вашем счету уже ничего нет! (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);
 - «Уровень Общего Безубытка» – вычисляется автоматически по одному из 3-х методов* и соответствует уровню, при котором баланс прибыли/убытка от ордеров BUY и SELL будет равен нулю (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии, при настройках по умолчанию);
 - «Уровень BUY = 0» – вычисляется автоматически по одному из 3-х методов* и соответствует уровню, при котором баланс прибыли/убытка от ордеров BUY будет равен нулю (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);
 - «Уровень SELL = 0» – вычисляется автоматически по одному из 3-х методов* и соответствует уровню, при котором баланс прибыли/убытка от ордеров SELL будет равен нулю (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);
 - звуковая сигнализация при текущей цене выше выставленного вами «Уровня % до Нулевой Маржи» (опционально отключено, можно заменить на другой звук);
 - звуковая сигнализация при снижении текущей цены ниже выставленного вами от «Уровня % до Нулевой Маржи» в сторону слива (опционально можно отключить, заменить на другой звук);
 - отображение на графике надписи «LOCK» при уменьшении текущей цены ниже от «Уровня % до Нулевой Маржи» до «Уровня Нулевой Маржи»;
 - окраска на графике зоны «LOCK» - зона между «Уровня % до Нулевой Маржи» и «Уровнем Нулевой Маржи» (опционально отключено, можно менять цвет окраски);
 - отображение на графике надписи «DEAD ZONE» при уменьшении текущей цены ниже «Уровня Нулевой Маржи»;
 - окраска на графике зоны «DEAD ZONE» - зона между «Уровнем Нулевой Маржи» и «Уровнем Слива» (опционально отключено, можно менять цвет окраски);
 - при достижении общего уровня баланса вашего счета меньше цены покупки минимального ордера отображается на графике надпись «GAME OVER…»;
 - «Уровень not BuyStop» ниже которого нельзя выставить отложенный ордер на покупку и «Уровень not SellStop» выше которого нельзя выставить отложенный ордер на продажу (опционально отключено, можно изменять цвет и типы линий);

«Уровень прибыли ТР от безубытка BUY» - уровень ТР задается пользователем (опционально отключено, можно изменять цвет и тип линии, по умолчанию 50 пп);

«Уровень прибыли ТР от безубытка SELL» - уровень ТР задается пользователем (опционально отключено, можно изменять цвет и тип линии, по умолчанию 50 пп);

«Уровень равного лока» - минимальный уровень при котором можно установить локирующий ордер равный сумме открытых ордеров (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);


* - способы вычисления безубытков:
1-й – новый способ со свопами и комиссиями (MetodRBezubytkaNew = true; MetodRBNew_Sw_Com = true, установлено по умолчанию);
2-й - новый способ без свопов и комиссий (MetodRBezubytkaNew = true; MetodRBNew_Sw_Com = false);
3-й - старый способ без свопов и комиссий (MetodRBezubytkaNew = false; MetodRBNew_Sw_Com = не имеет значения)...


Сервисная ИНФО.Панель (опционально отключена) - для отображения информации по настройкам индикатора (левый верхний угол);

Инфо.Панель.1 (опционально можно отключить, поменять место положения) - отображение значений по основным уровням:
 - численное значение «Уровня Слива»;
 - размер в пунктах области «DEAD ZONE», в которой невозможна торговля из-за недостатка свободных средств;
 - численное значение процента от средств, установленное вашим ДЦ для принудительного закрытия ордеров;
 - численное значение «Уровня Нулевой Маржи»;
 - сколько в пунктах осталось до «Уровня Нулевой Маржи»;
 - численное значение «Уровня Общего Безубытка»;
 - сколько в пунктах осталось до «Уровня Общего Безубытка»;

Инфо.Панель.2 (опционально отключено, можно поменять цвет, поменять место положения) - мелкая информация по валютной паре:
 - значение размера свопов в пунктах (для BUY и SELL);
 - значение размера спрэда в пунктах;
 - значение стоимости одного пункта;
 - значение максимального объема ордера разрешенного ДЦ;
 - значение минимального объема ордера разрешенного ДЦ;
 - значение необходимой маржи/цены для открытия минимального ордера;
 - значение максимального объема лота, который на текущий момент можно открыть за ваши средства;

Панель Расчета.3 (опционально отключено, можно поменять цвет панели, можно поменять цвет расчетного значения, поменять место положения) - примитивный калькулятор и...:
  - для расчета прибыли/убытка по величине объема лота и пройденного расстояния в пунктах;
 - для расчета объема лота по величине пройденного расстояния и предполагаемой прибыли/убытка;
 - для расчета расстояния по величине объема лота и предполагаемой прибыли/убытка.
 - в настройках индикатора можно ввести:
        - требуемый объем лота (Lots_R);
        - расстояние/движение в пунктах, за которое нужно просчитать прибыль/убыток (Rastojanie_R);
        - предполагаемую прибыль/убыток (Pribyl_R);
 ... для проведения расчета необходимо - в настройках индикатора в требуемых ячейках указать предполагаемые значения параметров, а в ячейке рассчитываемого параметра выставить нулевое значение, т.е. 0;

- значение растояния между нулевыми уровнями BUY и SELL ордеров;

- значение прибыли всех BUY ордеров при достижении выставленного уровня TakeProfit от уровня безубытка BUY ордеров (по умолчанию в индикаторе ТР равен значению выставленного уровня прибыли от безубытка BUY - см. выше);

- значение прибыли всех SELL ордеров при достижении выставленного уровня TakeProfit от уровня безубытка SELL ордеров (по умолчанию в индикаторе ТР равен значению выставленного уровня прибыли от безубытка SELL - см. выше);



Инфо.Панель.4 (опционально отключено, можно поменять цвет панели, поменять место положения) - текущая информация по ордерам:
 - значение общего количества BUY ордеров;
- значение общего количества SELL ордеров;
- значение общего объема лотов по BUY ордерам;
- значение общего объема лотов по SELL ордерам;
- значение прибыли/убытка по всем BUY ордерам;
- значение прибыли/убытка по всем SELL ордерам;
- весь баланс прибыли/убытка по всем BUY и SELL ордерам;

- значение уровня BUY = 0;

- значение уровня SELL = 0.


ВНИМАНИЕ:


- при балансе ордеров с выставленными на них свопами показывает космические значения (показания относительно дебалансу прибыли от свопов);

- дополнительный звук "clock.wav" установите в папку: \\локальный адрес терминала\sounds\ (или в настройках индикатора укажите свое название имеющегося у вас звука)...


--------------------
 Отдельная благодарность при разработке индикатора: Kirill-у, d_tom-у и Don_Leone

