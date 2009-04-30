Автор: bor-ix

данный индикатор служит для отображения на графике валютной пары, к которой он прикреплен, всевозможных нулевых уровней при дебалансе выставленных ордеров, а так же в нем отображается мелкая информация по значениям текущей пары и счета и имеется примитивный калькулятор профита, объема ордера или растояния.









индикатор на графике валютной пары отображает:

- «Уровень Нулевой Маржи» – количество средств на счете, при котором уже невозможно купить даже минимальный ордер – соответствует уровню на счете = 100% (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);

- «Уровень % до Нулевой Маржи» – предупредительный уровень – его размер выставляется самим пользователем, по умолчанию установлено 150 % что соответствует уровню на счете = 150 % (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);

- «Уровень Stop Out» – при достижении этого уровня происходит частичное принудительное закрытие выставленных ордеров – определяется автоматически и соответствует условиям ДЦ (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);

- «Уровень Слива» – при достижении этого уровня – на вашем счету уже ничего нет! (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);

- «Уровень Общего Безубытка» – вычисляется автоматически по одному из 3-х методов* и соответствует уровню, при котором баланс прибыли/убытка от ордеров BUY и SELL будет равен нулю (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии, при настройках по умолчанию);

- «Уровень BUY = 0» – вычисляется автоматически по одному из 3-х методов* и соответствует уровню, при котором баланс прибыли/убытка от ордеров BUY будет равен нулю (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);

- «Уровень SELL = 0» – вычисляется автоматически по одному из 3-х методов* и соответствует уровню, при котором баланс прибыли/убытка от ордеров SELL будет равен нулю (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);

- звуковая сигнализация при текущей цене выше выставленного вами «Уровня % до Нулевой Маржи» (опционально отключено, можно заменить на другой звук);

- звуковая сигнализация при снижении текущей цены ниже выставленного вами от «Уровня % до Нулевой Маржи» в сторону слива (опционально можно отключить, заменить на другой звук);

- отображение на графике надписи «LOCK» при уменьшении текущей цены ниже от «Уровня % до Нулевой Маржи» до «Уровня Нулевой Маржи»;

- окраска на графике зоны «LOCK» - зона между «Уровня % до Нулевой Маржи» и «Уровнем Нулевой Маржи» (опционально отключено, можно менять цвет окраски);

- отображение на графике надписи «DEAD ZONE» при уменьшении текущей цены ниже «Уровня Нулевой Маржи»;

- окраска на графике зоны «DEAD ZONE» - зона между «Уровнем Нулевой Маржи» и «Уровнем Слива» (опционально отключено, можно менять цвет окраски);

- при достижении общего уровня баланса вашего счета меньше цены покупки минимального ордера отображается на графике надпись «GAME OVER…»;

- «Уровень not BuyStop» ниже которого нельзя выставить отложенный ордер на покупку и «Уровень not SellStop» выше которого нельзя выставить отложенный ордер на продажу (опционально отключено, можно изменять цвет и типы линий);

- «Уровень прибыли ТР от безубытка BUY» - уровень ТР задается пользователем (опционально отключено, можно изменять цвет и тип линии, по умолчанию 50 пп);

- «Уровень прибыли ТР от безубытка SELL» - уровень ТР задается пользователем (опционально отключено, можно изменять цвет и тип линии, по умолчанию 50 пп);



- «Уровень равного лока» - минимальный уровень при котором можно установить локирующий ордер равный сумме открытых ордеров (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);





* - способы вычисления безубытков:

1-й – новый способ со свопами и комиссиями (MetodRBezubytkaNew = true; MetodRBNew_Sw_Com = true, установлено по умолчанию);

2-й - новый способ без свопов и комиссий (MetodRBezubytkaNew = true; MetodRBNew_Sw_Com = false);

3-й - старый способ без свопов и комиссий (MetodRBezubytkaNew = false; MetodRBNew_Sw_Com = не имеет значения)...



Сервисная ИНФО.Панель (опционально отключена) - для отображения информации по настройкам индикатора (левый верхний угол);



Инфо.Панель.1 (опционально можно отключить, поменять место положения) - отображение значений по основным уровням:

- численное значение «Уровня Слива»;

- размер в пунктах области «DEAD ZONE», в которой невозможна торговля из-за недостатка свободных средств;

- численное значение процента от средств, установленное вашим ДЦ для принудительного закрытия ордеров;

- численное значение «Уровня Нулевой Маржи»;

- сколько в пунктах осталось до «Уровня Нулевой Маржи»;

- численное значение «Уровня Общего Безубытка»;

- сколько в пунктах осталось до «Уровня Общего Безубытка»;



Инфо.Панель.2 (опционально отключено, можно поменять цвет, поменять место положения) - мелкая информация по валютной паре:

- значение размера свопов в пунктах (для BUY и SELL);

- значение размера спрэда в пунктах;

- значение стоимости одного пункта;

- значение максимального объема ордера разрешенного ДЦ;

- значение минимального объема ордера разрешенного ДЦ;

- значение необходимой маржи/цены для открытия минимального ордера;

- значение максимального объема лота, который на текущий момент можно открыть за ваши средства;



Панель Расчета.3 (опционально отключено, можно поменять цвет панели, можно поменять цвет расчетного значения, поменять место положения) - примитивный калькулятор и...:

- для расчета прибыли/убытка по величине объема лота и пройденного расстояния в пунктах;

- для расчета объема лота по величине пройденного расстояния и предполагаемой прибыли/убытка;

- для расчета расстояния по величине объема лота и предполагаемой прибыли/убытка.

- в настройках индикатора можно ввести:

- требуемый объем лота (Lots_R);

- расстояние/движение в пунктах, за которое нужно просчитать прибыль/убыток (Rastojanie_R);

- предполагаемую прибыль/убыток (Pribyl_R);

... для проведения расчета необходимо - в настройках индикатора в требуемых ячейках указать предполагаемые значения параметров, а в ячейке рассчитываемого параметра выставить нулевое значение, т.е. 0;

- значение растояния между нулевыми уровнями BUY и SELL ордеров;

- значение прибыли всех BUY ордеров при достижении выставленного уровня TakeProfit от уровня безубытка BUY ордеров (по умолчанию в индикаторе ТР равен значению выставленного уровня прибыли от безубытка BUY - см. выше);

- значение прибыли всех SELL ордеров при достижении выставленного уровня TakeProfit от уровня безубытка SELL ордеров (по умолчанию в индикаторе ТР равен значению выставленного уровня прибыли от безубытка SELL - см. выше);







Инфо.Панель.4 (опционально отключено, можно поменять цвет панели, поменять место положения) - текущая информация по ордерам:

- значение общего количества BUY ордеров;

- значение общего количества SELL ордеров;

- значение общего объема лотов по BUY ордерам;

- значение общего объема лотов по SELL ордерам;

- значение прибыли/убытка по всем BUY ордерам;

- значение прибыли/убытка по всем SELL ордерам;

- весь баланс прибыли/убытка по всем BUY и SELL ордерам;

- значение уровня BUY = 0;

- значение уровня SELL = 0.







ВНИМАНИЕ:

- при балансе ордеров с выставленными на них свопами показывает космические значения (показания относительно дебалансу прибыли от свопов); - дополнительный звук "clock.wav" установите в папку: \\локальный адрес терминала\sounds\ (или в настройках индикатора укажите свое название имеющегося у вас звука)...







--------------------

Отдельная благодарность при разработке индикатора: Kirill-у, d_tom-у и Don_Leone-у



