i-UrovenZero-v.2.2.7 - индикатор для MetaTrader 4
- 15392
Автор: bor-ix
данный индикатор служит для отображения на графике валютной пары, к которой он прикреплен, всевозможных нулевых уровней при дебалансе выставленных ордеров, а так же в нем отображается мелкая информация по значениям текущей пары и счета и имеется примитивный калькулятор профита, объема ордера или растояния.
индикатор на графике валютной пары отображает:
- «Уровень Нулевой Маржи» – количество средств на счете, при котором уже невозможно купить даже минимальный ордер – соответствует уровню на счете = 100% (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);
- «Уровень % до Нулевой Маржи» – предупредительный уровень – его размер выставляется самим пользователем, по умолчанию установлено 150 % что соответствует уровню на счете = 150 % (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);
- «Уровень Stop Out» – при достижении этого уровня происходит частичное принудительное закрытие выставленных ордеров – определяется автоматически и соответствует условиям ДЦ (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);
- «Уровень Слива» – при достижении этого уровня – на вашем счету уже ничего нет! (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);
- «Уровень Общего Безубытка» – вычисляется автоматически по одному из 3-х методов* и соответствует уровню, при котором баланс прибыли/убытка от ордеров BUY и SELL будет равен нулю (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии, при настройках по умолчанию);
- «Уровень BUY = 0» – вычисляется автоматически по одному из 3-х методов* и соответствует уровню, при котором баланс прибыли/убытка от ордеров BUY будет равен нулю (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);
- «Уровень SELL = 0» – вычисляется автоматически по одному из 3-х методов* и соответствует уровню, при котором баланс прибыли/убытка от ордеров SELL будет равен нулю (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);
- звуковая сигнализация при текущей цене выше выставленного вами «Уровня % до Нулевой Маржи» (опционально отключено, можно заменить на другой звук);
- звуковая сигнализация при снижении текущей цены ниже выставленного вами от «Уровня % до Нулевой Маржи» в сторону слива (опционально можно отключить, заменить на другой звук);
- отображение на графике надписи «LOCK» при уменьшении текущей цены ниже от «Уровня % до Нулевой Маржи» до «Уровня Нулевой Маржи»;
- окраска на графике зоны «LOCK» - зона между «Уровня % до Нулевой Маржи» и «Уровнем Нулевой Маржи» (опционально отключено, можно менять цвет окраски);
- отображение на графике надписи «DEAD ZONE» при уменьшении текущей цены ниже «Уровня Нулевой Маржи»;
- окраска на графике зоны «DEAD ZONE» - зона между «Уровнем Нулевой Маржи» и «Уровнем Слива» (опционально отключено, можно менять цвет окраски);
- при достижении общего уровня баланса вашего счета меньше цены покупки минимального ордера отображается на графике надпись «GAME OVER…»;
- «Уровень not BuyStop» ниже которого нельзя выставить отложенный ордер на покупку и «Уровень not SellStop» выше которого нельзя выставить отложенный ордер на продажу (опционально отключено, можно изменять цвет и типы линий);
- «Уровень прибыли ТР от безубытка BUY» - уровень ТР задается пользователем (опционально отключено, можно изменять цвет и тип линии, по умолчанию 50 пп);
- «Уровень прибыли ТР от безубытка SELL» - уровень ТР задается пользователем (опционально отключено, можно изменять цвет и тип линии, по умолчанию 50 пп);
- «Уровень равного лока» - минимальный уровень при котором можно установить локирующий ордер равный сумме открытых ордеров (можно опционально отключать, изменять цвет и тип линии);
* - способы вычисления безубытков:
1-й – новый способ со свопами и комиссиями (MetodRBezubytkaNew = true; MetodRBNew_Sw_Com = true, установлено по умолчанию);
2-й - новый способ без свопов и комиссий (MetodRBezubytkaNew = true; MetodRBNew_Sw_Com = false);
3-й - старый способ без свопов и комиссий (MetodRBezubytkaNew = false; MetodRBNew_Sw_Com = не имеет значения)...
Сервисная ИНФО.Панель (опционально отключена) - для отображения информации по настройкам индикатора (левый верхний угол);
Инфо.Панель.1 (опционально можно отключить, поменять место положения) - отображение значений по основным уровням:
- численное значение «Уровня Слива»;
- размер в пунктах области «DEAD ZONE», в которой невозможна торговля из-за недостатка свободных средств;
- численное значение процента от средств, установленное вашим ДЦ для принудительного закрытия ордеров;
- численное значение «Уровня Нулевой Маржи»;
- сколько в пунктах осталось до «Уровня Нулевой Маржи»;
- численное значение «Уровня Общего Безубытка»;
- сколько в пунктах осталось до «Уровня Общего Безубытка»;
Инфо.Панель.2 (опционально отключено, можно поменять цвет, поменять место положения) - мелкая информация по валютной паре:
- значение размера свопов в пунктах (для BUY и SELL);
- значение размера спрэда в пунктах;
- значение стоимости одного пункта;
- значение максимального объема ордера разрешенного ДЦ;
- значение минимального объема ордера разрешенного ДЦ;
- значение необходимой маржи/цены для открытия минимального ордера;
- значение максимального объема лота, который на текущий момент можно открыть за ваши средства;
Панель Расчета.3 (опционально отключено, можно поменять цвет панели, можно поменять цвет расчетного значения, поменять место положения) - примитивный калькулятор и...:
- для расчета прибыли/убытка по величине объема лота и пройденного расстояния в пунктах;
- для расчета объема лота по величине пройденного расстояния и предполагаемой прибыли/убытка;
- для расчета расстояния по величине объема лота и предполагаемой прибыли/убытка.
- в настройках индикатора можно ввести:
- требуемый объем лота (Lots_R);
- расстояние/движение в пунктах, за которое нужно просчитать прибыль/убыток (Rastojanie_R);
- предполагаемую прибыль/убыток (Pribyl_R);
... для проведения расчета необходимо - в настройках индикатора в требуемых ячейках указать предполагаемые значения параметров, а в ячейке рассчитываемого параметра выставить нулевое значение, т.е. 0;
- значение растояния между нулевыми уровнями BUY и SELL ордеров;
- значение прибыли всех BUY ордеров при достижении выставленного уровня TakeProfit от уровня безубытка BUY ордеров (по умолчанию в индикаторе ТР равен значению выставленного уровня прибыли от безубытка BUY - см. выше);
- значение прибыли всех SELL ордеров при достижении выставленного уровня TakeProfit от уровня безубытка SELL ордеров (по умолчанию в индикаторе ТР равен значению выставленного уровня прибыли от безубытка SELL - см. выше);
Инфо.Панель.4 (опционально отключено, можно поменять цвет панели, поменять место положения) - текущая информация по ордерам:
- значение общего количества BUY ордеров;
- значение общего количества SELL ордеров;
- значение общего объема лотов по BUY ордерам;
- значение общего объема лотов по SELL ордерам;
- значение прибыли/убытка по всем BUY ордерам;
- значение прибыли/убытка по всем SELL ордерам;
- весь баланс прибыли/убытка по всем BUY и SELL ордерам;
- значение уровня BUY = 0;
- значение уровня SELL = 0.
ВНИМАНИЕ:
- при балансе ордеров с выставленными на них свопами показывает космические значения (показания относительно дебалансу прибыли от свопов);
- дополнительный звук "clock.wav" установите в папку: \\локальный адрес терминала\sounds\ (или в настройках индикатора укажите свое название имеющегося у вас звука)...
--------------------
Отдельная благодарность при разработке индикатора: Kirill-у, d_tom-у и Don_Leone-у
