CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Fractial Period & Shift for SMA, EMA, SSMA, LWMA - индикатор для MetaTrader 4

Петр
Просмотров:
8170
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Ничем не отличается по полям параметров, методам сглаживания и типов цены от стандартной iMA, но позволяет использовать нецелые период и сдвиг.

double iCustom(
   string symbol,       // символьное имя инструмента (NULL- текущий)
   int timeframe,       // тайм-фрейм (0- текущий)
   "iFMA",              // имя этого индикатора
   double period,       // период MA; м.б.дробным (>1) и в виде коэфф-та (<1)
   double ma_shift,     // сдвиг MA; м.б. дробным (>0)
   int ma_method,       // метод усреднения:
                           // 0- SMA (простая),
                           // 1- EMA (экспоненциальная),
                           // 2- SSMA (сглаженная),
                           // 3- LWMA (линейно-взвешенная)
   int applied_price,   // тип сглаживаемых данных:
                           // 0- Close, 1- Open, 2- High, 3- Low,
                           // 4- Middle=(High+Low)/2 (средняя),
                           // 5- Typical=(High+Low+Close)/3 (типичная),
                           // 6- Weighted=High+Low+2*Close)/4 (взвешенная),
                           // 7- Volume (объем)
   0,                   // mode - номер буфера индикатора (0)
   int shift            // сдвиг
   )

Как видите, все то же самое. Отличается лишь тип полей period и ma_shift (double вместо int) и добавлен модификатор для поля applied_price - 7 (Объем).

Кроме того, добавлена возможность вместо периода вводить коэффициент (>0...<1), что позволяет полностью соответствовать возможностям EMA. Например, изначально MACD по ДиНаполи используют коэффициенты для быстрой и медленной EMA, которые весьма приблизительно пересчитаны в периоды в МТ из-за их целого типа. Параметры MACD ДиНаполи: быстрая EMA - коэфф. 0.213 - период 8.39, медленная - 0.108 - 17.52; тогда как в МТ задаются периоды 8 и 17 соответственно.

Если ввести коэфф-т при другом методе усреднения, то он будет пересчитан в период. А так как период м.б. в этом индикаторе нецелым, то MA будет посчитана адекватно в любом случае - целый или нецелый период получится из пересчета. Так что абсолютно неважно, введете вы в поле MAperiod, скажем, коэффициент 0.1 или период 19 - результат один.

На картинке изображены SSMA(3) - красный, SSMA(3.6) - зеленый, SSMA(2.33) - синий.



Обратите внимание, что для SSMA(3) вместо периода 3 введен коэффициент 0.5, который был благополучно пересчитан в период и отображен в окне данных. Это, разумеется, сделано в качестве примера использования коэффициентов в др., отличных от EMA типов MA. Можно (и логичней) для SSMA было ввести 3 с тем же результатом.

Кстати, SSMA - сглаженная скользящая средняя (по др. еще называется "сглаживание Уайлдера" - Wilder's smoothing) абсолютно безболезненно м.б. заменена обыкновенной EMA, период которой высчитывается как 2*Период SSMA -1. Т.е. SSMA(12) будет в точности совпадать с EMA(23) на достаточной истории (> 4-х периодов). Можете убедиться.)))


===

))) Знаете, отчего веселюсь? Просто представил себе любителей подгонок в оптимизаторе - вот им раздолье! Теперь шаг МАшек можно делать хоть 10^(-10) !!! Во стейты будут! Ждем-с...

KPmSt KPmSt

Стохастик Синтии Кейс

3c_JMA_Multi_Osc(AM)_Hist 3c_JMA_Multi_Osc(AM)_Hist

Мультииндикатор, сглаживаемый по методу Jurik.

Momemtum In Time Momemtum In Time

Индикатор движение цены относительно одной выбранной временной точки.

ind_iCustom_TFS ind_iCustom_TFS

Рисует пользовательские индикаторы по данным других символов и таймфреймов