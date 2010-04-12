CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i-Fibo_levels - индикатор для MetaTrader 4

costy_
Просмотров:
6199
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Имеет два метода прорисовки

Method = 0; если 0 метод 100 пунктов от открытия, любое другое значение метод вчерашних открытия - закрытия
description = "Уровень"; то что будет в описании уровней
Fibo= Gold; цвет уровней

Метод 0


Метод 1


Советы:

  • Написан для новичков
  • Работает на фрэймах М1 и М5
Простой советник EMA WMA RSI Простой советник EMA WMA RSI

Продолжение темы простого советника. В данной версии добавлен RSI и тралл.

Simplest Hedging EA ever Simplest Hedging EA ever

Этот советник просто открывает две противоположные позиции в начале первого нового бара.

MACD_line MACD_line

Новое графическое отображение позволяет взглянуть на индикатор под немного другим углом - визуально сравнивать скорость изменения индикатора и цены, определять дивергенции\конвергенции.

i-Regression_Channel i-Regression_Channel

...