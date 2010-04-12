Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-Fibo_levels - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6199
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Простой советник EMA WMA RSI
Продолжение темы простого советника. В данной версии добавлен RSI и тралл.Simplest Hedging EA ever
Этот советник просто открывает две противоположные позиции в начале первого нового бара.
MACD_line
Новое графическое отображение позволяет взглянуть на индикатор под немного другим углом - визуально сравнивать скорость изменения индикатора и цены, определять дивергенции\конвергенции.i-Regression_Channel
...