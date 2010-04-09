CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Простой советник EMA WMA RSI - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
13366
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Советник открывает сделки, основываясь на пересечении МА. Открытие фильтруется по индикатору RSI.

Если RSI > 50 - разрешены только Buy
Если RSI < 50 - разрешены только Sell

Переменные:

  • period_EMA = 28 - период линии ЕМА
  • period_WMA = 8 - период линии WМА
  • period_RSI = 14 - период индикатора RSI
  • stoploss = 0 - уровень установки стоп лосс при открытии ордера (если 0, то стоплосс не выставляется)
  • takeprofit = 500 - уровень установки тейк профит при открытии ордера (если 0, то тейкпрофит не выставляется)
  • risk = 10 - если Lot = 0, то размер Lot вычисляется, как %(risk) от свободных средств
  • Magic = 777 - уникальный номер ордеров данного советника, используется для того, чтобы советник не влиял на ордера открытые вручную или другими советниками.
  • CloseCounter = false - если установить параметр true, то ордера будут закрываться при обратном сигнале. Т.е. при открытии Buy, закроются все Sell и наоборот.
  • Lot = 0.1 - лот может быть установлен любой, но при нулевом значении лот будет рассчитан автоматически.
  • TrailingStop,Tip.Fr.or.Candl - Используемый в советнике TrailingStop подробно описан:http://codebase.mql4.com/ru/code/9530

Картинка:

Советы:

Если Вы выставляете takeprofit = 0, то обязательно установите CloseCounter = true, иначе ордера просто не закроются.

При установке stoploss = 0, защитного стопа нет, при этом линия баланса в тестере идет красиво, но есть риск просадки.



Simplest Hedging EA ever Simplest Hedging EA ever

Этот советник просто открывает две противоположные позиции в начале первого нового бара.

fine tuning MA fine tuning MA

MA с возможностью настройки.

i-Fibo_levels i-Fibo_levels

Уровни Фибоначчи

MACD_line MACD_line

Новое графическое отображение позволяет взглянуть на индикатор под немного другим углом - визуально сравнивать скорость изменения индикатора и цены, определять дивергенции\конвергенции.