Смотри, как бесплатно скачать роботов
Простой советник EMA WMA RSI - эксперт для MetaTrader 4
- 13366
Советник открывает сделки, основываясь на пересечении МА. Открытие фильтруется по индикатору RSI.
Если RSI > 50 - разрешены только Buy
Если RSI < 50 - разрешены только Sell
Переменные:
- period_EMA = 28 - период линии ЕМА
- period_WMA = 8 - период линии WМА
- period_RSI = 14 - период индикатора RSI
- stoploss = 0 - уровень установки стоп лосс при открытии ордера (если 0, то стоплосс не выставляется)
- takeprofit = 500 - уровень установки тейк профит при открытии ордера (если 0, то тейкпрофит не выставляется)
- risk = 10 - если Lot = 0, то размер Lot вычисляется, как %(risk) от свободных средств
- Magic = 777 - уникальный номер ордеров данного советника, используется для того, чтобы советник не влиял на ордера открытые вручную или другими советниками.
- CloseCounter = false - если установить параметр true, то ордера будут закрываться при обратном сигнале. Т.е. при открытии Buy, закроются все Sell и наоборот.
- Lot = 0.1 - лот может быть установлен любой, но при нулевом значении лот будет рассчитан автоматически.
- TrailingStop,Tip.Fr.or.Candl - Используемый в советнике TrailingStop подробно описан:http://codebase.mql4.com/ru/code/9530
Если Вы выставляете takeprofit = 0, то обязательно установите CloseCounter = true, иначе ордера просто не закроются.
При установке stoploss = 0, защитного стопа нет, при этом линия баланса в тестере идет красиво, но есть риск просадки.
