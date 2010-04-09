Описание:



Советник открывает сделки, основываясь на пересечении МА. Открытие фильтруется по индикатору RSI.



Если RSI > 50 - разрешены только Buy

Если RSI < 50 - разрешены только Sell



Переменные:



period_EMA = 28 - период линии ЕМА

= 28 - период линии ЕМА period_WMA = 8 - период линии WМА

= 8 - период линии WМА period_RSI = 14 - период индикатора RSI

= 14 - период индикатора RSI stoploss = 0 - уровень установки стоп лосс при открытии ордера (если 0, то стоплосс не выставляется)

= 0 - уровень установки стоп лосс при открытии ордера (если 0, то стоплосс не выставляется) takeprofit = 500 - уровень установки тейк профит при открытии ордера (если 0, то тейкпрофит не выставляется)

= 500 - уровень установки тейк профит при открытии ордера (если 0, то тейкпрофит не выставляется) risk = 10 - если Lot = 0, то размер Lot вычисляется, как %(risk) от свободных средств

= 10 - если Lot = 0, то размер Lot вычисляется, как %(risk) от свободных средств Magic = 777 - уникальный номер ордеров данного советника, используется для того, чтобы советник не влиял на ордера открытые вручную или другими советниками.

= 777 - уникальный номер ордеров данного советника, используется для того, чтобы советник не влиял на ордера открытые вручную или другими советниками. CloseCounter = false - если установить параметр true, то ордера будут закрываться при обратном сигнале. Т.е. при открытии Buy, закроются все Sell и наоборот.

= false - если установить параметр true, то ордера будут закрываться при обратном сигнале. Т.е. при открытии Buy, закроются все Sell и наоборот. Lot = 0.1 - лот может быть установлен любой, но при нулевом значении лот будет рассчитан автоматически.

= 0.1 - лот может быть установлен любой, но при нулевом значении лот будет рассчитан автоматически. TrailingStop,Tip.Fr.or.Candl - Используемый в советнике TrailingStop подробно описан:http://codebase.mql4.com/ru/code/9530



Советы:



Если Вы выставляете takeprofit = 0, то обязательно установите CloseCounter = true, иначе ордера просто не закроются.

При установке stoploss = 0, защитного стопа нет, при этом линия баланса в тестере идет красиво, но есть риск просадки.





