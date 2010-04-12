int hours=24; кол-во часов применяющиеся в расчетах при Fix= true игнорируется

int days=5; кол-во дней применяющиеся в расчетах int weeks=4; кол-во недель применяющиеся в расчетах int font_size = 8;

color color_hours= Blue; цвет часовых каналов color color_s = Gold; цвет остальных каналов bool Fix= true;



Фиксировать начало часового канала - если true будет создана вертик. линия которую нужно "ПЕРЕДВИНЬТЕ НА ОПТИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ - МИНИМУМ"

Возможна ошибка недостатка истории, все о ней описано в алерте.