i-Regression_Channel - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 10139
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Картинка:
int hours=24; кол-во часов применяющиеся в расчетах при Fix= true игнорируется
int days=5; кол-во дней применяющиеся в расчетах int weeks=4; кол-во недель применяющиеся в расчетах int font_size = 8;
color color_hours= Blue; цвет часовых каналов color color_s = Gold; цвет остальных каналов bool Fix= true;
Фиксировать начало часового канала - если true будет создана вертик. линия которую нужно "ПЕРЕДВИНЬТЕ НА ОПТИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ - МИНИМУМ"
Возможна ошибка недостатка истории, все о ней описано в алерте.
Добавлен скрипт в котором реализована возможность смещения начала и окончания канала.
После удаления скрипта каналы остаются а вертикальные нет.
При повторном присоединении подхватывает данные существующих каналов.
