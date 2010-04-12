CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-Regression_Channel - индикатор для MetaTrader 4

costy_
Просмотров:
10139
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Картинка:


int hours=24; кол-во часов применяющиеся в расчетах при Fix= true игнорируется

int days=5; кол-во дней применяющиеся в расчетах int weeks=4; кол-во недель применяющиеся в расчетах int font_size = 8;

color color_hours= Blue; цвет часовых каналов color color_s = Gold; цвет остальных каналов bool Fix= true;

Фиксировать начало часового канала - если true будет создана вертик. линия которую нужно "ПЕРЕДВИНЬТЕ НА ОПТИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ - МИНИМУМ"

Возможна ошибка недостатка истории, все о ней описано в алерте.

Добавлен скрипт в котором реализована возможность смещения начала и окончания канала.

После удаления скрипта каналы остаются а вертикальные нет.

При повторном присоединении подхватывает данные существующих каналов.

