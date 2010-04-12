CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
в карман
Индикаторы

MACD_line - индикатор для MetaTrader 4

Дмитрий
Просмотров:
10521
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Новое графическое отображение позволяет взглянуть на индикатор под немного другим углом - визуально сравнивать скорость изменения индикатора и цены, определять дивергенции\конвергенции.

Картинка:

