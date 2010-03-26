Отображает текущую свечу любой размерности. Фибо-уровни

Советник на основе индикатора Ишимоку. Продаем, если Ichimoku Tenkan-Sen сверху вниз пересекает Ichimoku Kijun-Sen и цена закрытия находится ниже облака Ichimoku. Покупка наоборот.