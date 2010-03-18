Описание:



Советник писал для новостей, плюс разница закрытия в пятницу и открытия в понедельник - хотел проверить.

Тралит стопордера возле цены, при резком скачке трал срабатывать не успевает, и ордер входит в рынок.



Стоп и профит виртуальные. (Подгонял вручную, но все дело в том, что в тестере при таком подходе результат конечно должен отличаться (трал на демо, и тем более на реале будет тормозить больше и закрытие сделок тоже, тем более, когда цена резко движется) то есть, судя по всему, сделок должно быть больше, чем в тестере, а вот каких - это вопрос.

Картинки умеет рисовать красивые. На демо ставил на сутки несколько сделок и как в тестере больше мелких убыточных, но прибыльные перекрыли в результате прибыль.

Да я понимаю: сутки это не разговор, вот и предлагаю кому не лень может погоняете на демо хотя бы пару недель.

Мне не до этого, еще куча других идей. Может что-то наподобие уже есть не ругайте за всем не уследишь (вроде невс_луки или там чуть другой подход).



И еще может сделать торговлю по времени, допустим убрать азиатскую более флэтовую, ведь ему нужны движения посильней. Но пока так.

PK-виртпрофит, PS-виртстоп.



Для блеску пара картинок.

Картинки:











Разное время 3 и 5 месяцев. Потестируйте сами, но повторяю: на реале может сильно отличаться.

