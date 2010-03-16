CodeBaseРазделы
Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора (третья версия) - эксперт для MetaTrader 4

Aleksey Filatkin
14796
(9)
Автор:

Lexandros

Доработанная версия советников опубликованных здесь, здесь и здесь.

Изменения с одной стороны минимальны, с другой стороны принципиальны.
Принципиальное отличие - отказ от кроссов.
Советник смотрит на CCFp. При пересечении кроссов - разбивает кроссы на составляющие. Приводит их к баксу. Проверяет направление базовых инструментов по индикатору CC. Если направление совпадает - открывает позы.
Все остальное - как в предыдущих версиях.
За полным описанием принципа работы и входных параметров - смотреть по указанным выше ссылкам.

Стейт с 19.02.2010 по 15.03.2010




Смотрим, тестим, ругаем...

