Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора (третья версия) - эксперт для MetaTrader 4
- 14796
Автор:
Lexandros
Доработанная версия советников опубликованных здесь, здесь и здесь.
Изменения с одной стороны минимальны, с другой стороны принципиальны.
Принципиальное отличие - отказ от кроссов.
Советник смотрит на CCFp. При пересечении кроссов - разбивает кроссы на составляющие. Приводит их к баксу. Проверяет направление базовых инструментов по индикатору CC. Если направление совпадает - открывает позы.
Все остальное - как в предыдущих версиях.
За полным описанием принципа работы и входных параметров - смотреть по указанным выше ссылкам.
Стейт с 19.02.2010 по 15.03.2010
Смотрим, тестим, ругаем...
