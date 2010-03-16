Автор:

Lexandros

Доработанная версия советников опубликованных здесь, здесь и здесь.



Изменения с одной стороны минимальны, с другой стороны принципиальны.

Принципиальное отличие - отказ от кроссов.

Советник смотрит на CCFp. При пересечении кроссов - разбивает кроссы на составляющие. Приводит их к баксу. Проверяет направление базовых инструментов по индикатору CC. Если направление совпадает - открывает позы.

Все остальное - как в предыдущих версиях.

За полным описанием принципа работы и входных параметров - смотреть по указанным выше ссылкам.



Стейт с 19.02.2010 по 15.03.2010









Смотрим, тестим, ругаем...