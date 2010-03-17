Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Март - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10611
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Хитрый мартин. Понимаю что многие уже мысленно поставили меня к стенке чтоб расстрелять за одно только слово Мартингейл, но не спешите, здесь он особый.
Вообще мысль такая ( правда не моя):
если советник может за месяц удвоить депо и таких месяцев в году больше, то каждый месяц начинаем с начала и мы в шоколаде.
Этот советник очень простой (для наглядности) привязан к МА.
Если кто-то плохое напишет или даже подумает, вместо грааля будет суицид предупреждаю!
Лот=1, поэтому тестить с депо не меньше 10000.
Картинка:
За полгода, настройки по умолчанию ( P - период МА)
Я не предлагаю торговать именно этим советником. Предлагаю написать на этой основе что-то более качественное, ну и со мной поделиться конечно (хотя есть уже варианты лучше, жаль пока выкладывать). Не обязательно чтобы совсем не сливал по истории, а лишь чтобы соответствовал мысли изложеной выше.
Сохранение истории в картинках заданного размераМультивалютный советник на основе кластерного индикатора (третья версия)
Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора (третья версия)
Индикатор отображает горизонтальной линией середину текущего дневного, недельного и месячного диапазона.Profit_Loss_Final
Скрипт покажет, какова будет ваша прибыль или убыток если сработают все TakeProfit или StopLoss на открытых в данный момент ордерах (суммарно по всем инструментам).