CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Март - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
10611
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Хитрый мартин. Понимаю что многие уже мысленно поставили меня к стенке чтоб расстрелять за одно только слово Мартингейл, но не спешите, здесь он особый.

Вообще мысль такая ( правда не моя):
если советник может за месяц удвоить депо и таких месяцев в году больше, то каждый месяц начинаем с начала и мы в шоколаде.
Этот советник очень простой (для наглядности) привязан к МА.
Если кто-то плохое напишет или даже подумает, вместо грааля будет суицид предупреждаю!
Лот=1, поэтому тестить с депо не меньше 10000.

Картинка:


За полгода, настройки по умолчанию ( P - период МА)

Я не предлагаю торговать именно этим советником. Предлагаю написать на этой основе что-то более качественное, ну и со мной поделиться конечно (хотя есть уже варианты лучше, жаль пока выкладывать). Не обязательно чтобы совсем не сливал по истории, а лишь чтобы соответствовал мысли изложеной выше.

HistoryToImages HistoryToImages

Сохранение истории в картинках заданного размера

Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора (третья версия) Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора (третья версия)

Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора (третья версия)

MiddleDiapazon MiddleDiapazon

Индикатор отображает горизонтальной линией середину текущего дневного, недельного и месячного диапазона.

Profit_Loss_Final Profit_Loss_Final

Скрипт покажет, какова будет ваша прибыль или убыток если сработают все TakeProfit или StopLoss на открытых в данный момент ордерах (суммарно по всем инструментам).