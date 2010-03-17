Описание:



Хитрый мартин. Понимаю что многие уже мысленно поставили меня к стенке чтоб расстрелять за одно только слово Мартингейл, но не спешите, здесь он особый.



Вообще мысль такая ( правда не моя):

если советник может за месяц удвоить депо и таких месяцев в году больше, то каждый месяц начинаем с начала и мы в шоколаде.

Этот советник очень простой (для наглядности) привязан к МА.

Если кто-то плохое напишет или даже подумает, вместо грааля будет суицид предупреждаю!

Лот=1, поэтому тестить с депо не меньше 10000.

За полгода, настройки по умолчанию ( P - период МА)



Я не предлагаю торговать именно этим советником. Предлагаю написать на этой основе что-то более качественное, ну и со мной поделиться конечно (хотя есть уже варианты лучше, жаль пока выкладывать). Не обязательно чтобы совсем не сливал по истории, а лишь чтобы соответствовал мысли изложеной выше.