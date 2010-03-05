Это мой первый более-менее успешный проект. Стратегию брал отсюда. На ней то и написан данный советник.

Скальпит на 5M графике на инструменте EURUSD.



В архив включил все необходимые файлы: нестандартный индикатор, сам советник, отчет и свою библиотеку, в ней реализованы функции открытия длинной/короткой позиций с автоматическим вычислением лота (я, конечно, понимаю, что то, что там есть примитивно, но по крайней мере, надежно, да и выдрал я эту функцию из другого советника).

Буду рад выслушать любую критику, особенно от опытных кодеров. Если есть какие-то идеи, то предлагайте, попробую реализовать.

На деме и реале пока не тестил.

Внешние параметры:

TakeProfit - Тейк Профит.

StopLoss - Стоп Лосс.

Shift - советник берет значение для двух индикаторов из текущей свечи и из свечи, указанной в этой переменной, теоритически, чем больше этот параметр, тем надежнее должен быть сигнал на открытие, но оптимизация говорит другое.





График на истории





Лог изменений:

v1.01:

Добавлен параметр Lot - если не равен 0, то указывает размер лота, т.о. настраиваемый лот.





