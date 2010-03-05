Ставь лайки и следи за новостями
EMA, Laguerre, CCI. - эксперт для MetaTrader 4
Просмотров:
- 7238
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Это мой первый более-менее успешный проект. Стратегию брал отсюда. На ней то и написан данный советник.
Скальпит на 5M графике на инструменте EURUSD.
В архив включил все необходимые файлы: нестандартный индикатор, сам советник, отчет и свою библиотеку, в ней реализованы функции открытия длинной/короткой позиций с автоматическим вычислением лота (я, конечно, понимаю, что то, что там есть примитивно, но по крайней мере, надежно, да и выдрал я эту функцию из другого советника).
Буду рад выслушать любую критику, особенно от опытных кодеров. Если есть какие-то идеи, то предлагайте, попробую реализовать.
На деме и реале пока не тестил.
Внешние параметры:
TakeProfit - Тейк Профит.
StopLoss - Стоп Лосс.
Shift - советник берет значение для двух индикаторов из текущей свечи и из свечи, указанной в этой переменной, теоритически, чем больше этот параметр, тем надежнее должен быть сигнал на открытие, но оптимизация говорит другое.
Лог изменений:
v1.01:
- Добавлен параметр Lot - если не равен 0, то указывает размер лота, т.о. настраиваемый лот.
