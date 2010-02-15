Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
(Shu)-AccInfo - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5467
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор (Shu)-AccInfo отображает в отдельном окне информацию по результатам торговли на текущем счёте.
Параметры:
Months - число месяцев, за которые выводить результат торговли.
Weeks - число недель, за которые выводить результат торговли.
clr.Head, clr.Good, clr.Baad - цвета раскраски.
Для правильных расчётов на счёте во вкладке "История счёта" не должно стоять фильтра. То есть: "История счёта" -> (правая мышка) -> "Вся история".
ps. Индикатор рисует всё с помощью функции ссс (аналогичной сс для комментариев) - можно использовать для простого, удобного и быстрого вывода табличек.
Продолжение линейки советников TrendLine.Point & Figure, X_O
Данный индикатор создан для отображения в МТ4 графика типа "крестики-нолики".
Советник для двух валютных парFiboBars2
Окрашивает бары. Цвет определяться в зависимости от уровня коррекции. Уровни выбираются с соответствии с числами Фибоначи.