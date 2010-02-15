Индикатор (Shu)-AccInfo отображает в отдельном окне информацию по результатам торговли на текущем счёте.

Параметры :

Months - число месяцев, за которые выводить результат торговли.

Weeks - число недель, за которые выводить результат торговли.

clr.Head, clr.Good, clr.Baad - цвета раскраски.

Для правильных расчётов на счёте во вкладке "История счёта" не должно стоять фильтра. То есть: "История счёта" -> (правая мышка) -> "Вся история".