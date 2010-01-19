CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Elder MACD - индикатор для MetaTrader 4

Vasily
Просмотров:
9237
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MACD Элдера.

Подробно о принципе действия в книжке доктора Элдера "Трейдинг С доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры".

Файлы работают совместно. Если Элдерс МА = 0 то проверка на нисходящий/восходящий тред идет по линии MACD.


Форекс Бобма (советник) Форекс Бобма (советник)

Советник работает одновременно по паре EURUSD и USDCHF использует корреляцию и хеджирование.

Индикатор анализа свечных фигур Индикатор анализа свечных фигур

Индикатор ищет различные фигуры свечей и выдает сигнал при появлении новой фигуры.

Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора. Вторая версия Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора. Вторая версия

Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора. Вторая версия

VilkaChuvashova VilkaChuvashova

Советник на основе индикатора "Вилка Чувашова".