Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Elder MACD - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9237
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор MACD Элдера.
Подробно о принципе действия в книжке доктора Элдера "Трейдинг С доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры".
Файлы работают совместно. Если Элдерс МА = 0 то проверка на нисходящий/восходящий тред идет по линии MACD.
Форекс Бобма (советник)
Советник работает одновременно по паре EURUSD и USDCHF использует корреляцию и хеджирование.Индикатор анализа свечных фигур
Индикатор ищет различные фигуры свечей и выдает сигнал при появлении новой фигуры.
Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора. Вторая версия
Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора. Вторая версияVilkaChuvashova
Советник на основе индикатора "Вилка Чувашова".