Советник на основе индикатора "Вилка Чувашова".

Добавил стохастик результат стал лучше, тестирование с теми же настройками, на том же периоде:

Сделал советник на основе индикатора mv-i-Chuvashov_1_3, стоп лосс только не по стратегии (его самому нужно ставить),

Тестирование с 01.07.2008 по 20.01.2010, тейк профит 30, стоплосс не ставил, лот 0.1, график EUR/USD 4 часа.