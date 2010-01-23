CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

VilkaChuvashova - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
10526
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник на основе индикатора "Вилка Чувашова".

Добавил стохастик результат стал лучше, тестирование с теми же настройками, на том же периоде:

Сделал советник на основе индикатора mv-i-Chuvashov_1_3, стоп лосс только не по стратегии (его самому нужно ставить),

Тестирование с 01.07.2008 по 20.01.2010, тейк профит 30, стоплосс не ставил, лот 0.1, график EUR/USD 4 часа.

Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора. Вторая версия Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора. Вторая версия

Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора. Вторая версия

Elder MACD Elder MACD

Индикатор MACD Элдера.

RoundLevels RoundLevels

Показывает круглые уровни цены (1.5, 1.6 и тд.) на всем диапазоне от исторического минимума до исторического максимума.

TrendLine TrendLine

Советник торгующий по нарисованным трендовым линиям.