Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VilkaChuvashova - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10526
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник на основе индикатора "Вилка Чувашова".
Добавил стохастик результат стал лучше, тестирование с теми же настройками, на том же периоде:
Сделал советник на основе индикатора mv-i-Chuvashov_1_3, стоп лосс только не по стратегии (его самому нужно ставить),
Тестирование с 01.07.2008 по 20.01.2010, тейк профит 30, стоплосс не ставил, лот 0.1, график EUR/USD 4 часа.
Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора. Вторая версия
Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора. Вторая версияElder MACD
Индикатор MACD Элдера.
RoundLevels
Показывает круглые уровни цены (1.5, 1.6 и тд.) на всем диапазоне от исторического минимума до исторического максимума.TrendLine
Советник торгующий по нарисованным трендовым линиям.